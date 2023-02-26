Тренеры Pokemon Go в ярости, когда игроки отказываются от рейдов Primal Groudon и Kyogre

Тренеры Pokemon Go в ярости после того, как другие игроки продолжают сбрасывать Primal Groudon и Kyogre Raids на Hoenn Tour.

Событие Hoenn World Tour в Pokemon Go идет полным ходом, но игроки сталкивались с некоторыми неприятными проблемами на протяжении всего мероприятия.

Сложность рейдов Primal Groudon и Kyrogre, наряду с некоторыми сложными исследовательскими миссиями, заставила некоторых тренеров чувствовать себя немного некомфортно в этом раунде.

Теперь многие поклонники Pokemon Go обратились в социальные сети, чтобы вызвать тренеров за то, что они постоянно отказываются от рейдов до их окончания.

Тренеры Pokemon Go отказываются от рейдов Hoenn Tour

а почта на Покемон Го сабреддит Это вызвало обсуждение в сообществе, поскольку другие игроки поделились своим опытом с тренерами, которые покинули Primal Groudon и Kyrogre Raids во время мирового турне Hoenn.

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В сообщении под названием «ПРЕКРАТИТЬ ОСТАВЛЯТЬ РЕЙДЫ» поясняется, что ОП прекратила проведение рейдов после того, как «ушло более чем достаточно людей, когда на часах в вестибюле было 3 секунды, а затем они присоединились к рейду, и там было всего 2-3 человека».

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Менее чем за день пост Pokemon Go получил почти 150 комментариев, и фанаты поделились своим опытом с другими тренерами, отказывающимися от рейдов. «Я буквально организовал рейд Kyogre для 8 человек, и только 3 человека присоединились к нему, что происходит? Из-за этого я потерял удаленный рейд-пасс».

Хотя в ветке циркулировали аналогичные комментарии, некоторые тренеры Pokemon Go утверждали, что это не их вина, что они отказались от некоторых рейдов. «Если это имеет какое-то значение, мой друг и я присоединились сегодня к разным рейдам, и ботинок был брошен случайным образом до начала рейда или во время рейда, который последовал за нокаутом нашей первой команды».

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К сожалению, это широко распространенная ошибка во время мирового тура Hoenn, когда многие тренеры сообщают, что не могут присоединиться к рейдам после того, как их группа была нокаутирована в первый день мероприятия.

Другие объяснили, что причиной может быть уровень сложности. «В рейдах T5 люди, как правило, не сдаются, но для Mega [email protected] и Primals… это может быть тяжело с максимальным лобби 6 в Bokegini, поэтому, если в лобби недостаточно людей, люди стараются прийти на помощь».

Какой бы ни была причина, фанаты Pokemon Go явно разочарованы результатом. Надеемся, что до начала мероприятия осталось всего несколько часов, и те, кто боролся с разочарованием, смогут добиться успеха до окончания раунда.