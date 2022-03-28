Тренер «Пингвина» Салливан Малкин-Россия обращается к ситуации

Евгений Малкин не общался со СМИ с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин вторгся в независимую демократию Украины. Несколько лет назад коллега из России Алекс Овечкин запустил в социальных сетях кампанию #TeamPutin и недавно отказался от своей бурной поддержки мира. Малкин также был частью кампании Путина на 2017 год, но Питтсбургский центр пингвинов не спонсировал поддержку и не упоминал его имя в своей рекламе.

В том числе нестабильная политическая обстановка и прошлый российский реванш против спортсменов Артемиды ПанарМалкин, критиковавший Путина, хранил молчание после вторжения.

Официально PHN печатает отчет Малкина, но понимает опасную ситуацию и причину, по которой не высказывается по этому поводу.

Его родители и другие члены семьи находятся в России. Он многое потерял, используя неправильные слова. Малкин набрал четыре очка в воскресной победе над «Пингвинз» над «Детройт Ред Уингз» со счетом 11:2.

В воскресенье главный тренер «Пингвина» Майк Салливан обратился к щекотливой ситуации и решительно поддержал Евгения Малкина.

«У нас был открытый разговор с Джино по этому поводу. Он знает, что имеет полную поддержку семьи Питтсбургских пингвинов, и мы все заботимся о нем. Вы знаете, я не могу представить, что он делает», — начал Салливан.

«У него семья в России, он сейчас страна в состоянии войны, в очень сложной ситуации не по своей вине, честно говоря. Я думаю, что многие из этих вещей кровоточат в спорте, и поскольку я знаю Джено так, он хочет быть хоккеистом. , И он любит свою семью. Так что, конечно, мы беспокоимся о нем, и у нас был открытый разговор с ним об этом.

Вы умеете читать между строк.

Украинский народ оттеснил части российского вторжения. Это был военный конфуз для России, которая должна отступить в начале мая. Однако Россия также наносила удары по гражданским базам. Дополнительные зверства В это время.

Салливан не стал на прямую против России и не сказал конкретно, что он против действий Малкина, но признал, насколько сложной была ситуация для его российской звезды.

жена Малкина, Анна КастроваРоссийская знаменитость и телеведущая.

Год назад вингер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемис Банерджи, активный критик Путина, был вынужден уйти в отставку. Отложите время от хоккея Сторонник партии и бывший тренер Банерджи позже обнародовал обвинения в сексуальных домогательствах. Обвиняемые имели открытые и подозрительные связи с режимом Путина.

Понятно, что Евгений Малкин не высказывался в поддержку российского режима после акции #TeamPutin и не выступал публично, что могло подвергнуть опасности его семью.

«Это трудная ситуация для всех. Я думаю, что мы все чувствуем то же самое. Разговор, который у нас был с Гено, я хочу сказать вам, что он должен знать, что он имеет нашу полную поддержку в этой ситуации и что он является частью из этой семьи «Питтсбург Пингвин». И он отличный человек. Мало того, он еще и отличный командный игрок», — сказал Салливан. «Он отличный «Питтсбург Пингвин», и у него есть наша полная поддержка и его команда. Мы все выражали нашу обеспокоенность за него и его семью через действительно трудную ситуацию.

В воскресенье Малкин Хатрик увеличил свой результат за сезон до 16 голов в 30 играх. Он также набрал 32 очка в то время.

Малкин собирался начать свой напарник с недавно приобретенным Рикардом Рэйчел в пятницу вечером, но пропустил игру из-за болезни.

В воскресенье Салливан наконец-то вывел Малкина на лед вместе с недавно приобретенным нападающим Рикардом Рэйчел. Слияние подтолкнуло «Пингвинз» к самой крупной победе за несколько лет с 11 голами. У Малкина было четыре очка, а у Ракель три (1-2-3), включая его первый гол за «Питтсбург Пингвин».

«(Ракель) знает, как мы пытаемся играть. Вы знаете, чем больше он тренируется, чем меньше он думает, тем более интуитивным он может стать. Я думаю, что его состав с Джено и (Брайаном Растом) был великолепен сегодня вечером». Салливан сказал. «Я чувствовал, что Бак был там всю ночь, когда они были на льду, и он был большой частью этого. Я рад, что он забил свой первый гол (за) «Питтсбург Пингвинз». Теперь он может оставить его позади и двигаться вперед. .

Изображение Малкина и Путина 2017 года есть в аккаунте Малкина в Instagram, однако Малкин удалил весь текст, связанный с изображением, и лишил возможности комментировать.

В интересах полного раскрытия информации этот писатель показывает украинский флаг в своем аккаунте в Твиттере и делает пожертвования в поддержку Украины.