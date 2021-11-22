Тренер по акценту Сальма Хайек раскритиковала акцент Леди Гаги, заявив, что он выглядит русским

Дом Гуччи Он поступит в продажу 24 ноября с Леди Гагой в главной роли Патриции Реджиани. В этой истории, действие которой происходит в Италии, к ней присоединяются Адам Драйвер, Сальма Хайек, Аль Пачино и Джаред Лето. Все они говорят с итальянским акцентом.

Однако больше всего внимания привлекло произношение Леди Гаги, и люди судят о нем только по трейлеру фильма. Единственным человеком, который бросился на комментарий, был Хайек. Дом Гуччи Тренер по диалекту высказала свое мнение о диалекте Гаги.

Леди Гага | Витторио Зунино Чилотто / Getty Images

Акцент Леди Гаги звучит по-русски, говорит тренер по диалогам

По словам итальянской актрисы Франчески де Мартини, Дом Гуччи У производственной группы не было официального специалиста по диалектам. Она сказала Ежедневный зверь После серии неудачных прослушиваний директор по кастингу позвонил и попросил ее услуги в качестве тренера по диалогам для Сальмы Хайек.

Хайек играет Пину Ауриемму, одну из близких подруг Реджиана, и актриса хотела улучшить свой тон в фильме. «Я думаю, она слышала, что тон был неправильный, и она волновалась — она ​​хотела добиться успеха», — сказал Де Мартини.

Но Де Мартини заметил кое-что в письмах Леди Гаги. «Мне плохо, что я говорю это, — сказала она, — но ее акцент не совсем итальянский, он звучит больше по-русски».

«Я замечал это, когда был на съемочной площадке, потому что у меня были наушники, работающие с Сельмой, и я мог слышать, что она говорит, поэтому я мог помочь ей понять это правильно, чтобы я мог слышать и Леди Гагу». Она добавила, что в трейлере фильма заметны говорящие по-американски итальянские акценты.

Леди Гага не хочет акцентировать внимание на своем акценте

Леди Гага стала вирусной, когда я взял у нее интервью Британский Vogue попал в Интернет. Она сказала, что девять месяцев говорила с итальянским акцентом, как Реджиани, даже когда она была за кадром. Певица объяснила, что она также покрасила волосы, чтобы легче приспособиться к своей новой личности.

С таким большим количеством времени, посвященным разговорам с итальянским акцентом, можно было подумать, что она носит его. Но недавно Гага обсудила этот опыт с Нью-Йорк Таймс.

«Я думаю, что многое могло бы случиться со мной, если бы я не практиковал это так много. Я говорил так со своей мамой, с друзьями, чтобы я, Стефани, могла так говорить, и это было бы совершенно нормально. Это похоже на мышечную память, поэтому, когда вы находитесь в сцене, тон не мешает глубине того, что происходит в комнате, — добавила Гага, — мне было труднее попасть внутрь. и вне персонажа на съемочной площадке, чем оставаться в ней «.

Однако она предпочитает внимание поклонников тому, как она воплощает риджани, а не своему изменчивому ритму. «Если честно, я чувствую, что это было интересно, потому что я так долго работал над своим акцентом, и что я так долго играю в роли».

«Дом Гуччи» будет сосредоточен вокруг Реджиани до и после убийства.

Внимание к Реджиани было неслучайным. Она вышла замуж за Маурицио Гуччи, развелась с ним несколько десятилетий спустя, а затем наняла киллера, чтобы тот его убил. И ее подруга Ауриемма помогла ей это устроить. Обе женщины попали в тюрьму за убийство, и сейчас Реджиани живет своей жизнью в Италии. Дом Гуччи Это ломает все это — и семейную драму — под эгидой Ридли Скотта. Фильм выйдет 24 ноября.

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