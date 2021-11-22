entertainment

Тренер по акценту Сальма Хайек раскритиковала акцент Леди Гаги, заявив, что он выглядит русским

22 ноября, 2021
Muhammad

Дом Гуччи Он поступит в продажу 24 ноября с Леди Гагой в главной роли Патриции Реджиани. В этой истории, действие которой происходит в Италии, к ней присоединяются Адам Драйвер, Сальма Хайек, Аль Пачино и Джаред Лето. Все они говорят с итальянским акцентом.

Однако больше всего внимания привлекло произношение Леди Гаги, и люди судят о нем только по трейлеру фильма. Единственным человеком, который бросился на комментарий, был Хайек. Дом Гуччи Тренер по диалекту высказала свое мнение о диалекте Гаги.

READ  Village Roadshow называет Тристен Такфилд, исполнительный вице-президент по художественному фильму - крайний срок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *