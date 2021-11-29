Тренер по диалогам «House of Gucci» говорит, что итальянский акцент Леди Гаги звучит более по-русски

Дом ГуччиРежиссер Ридли Скотт — один из самых ожидаемых фильмов года. На нем изображена история Патрисии Реджиани Гуччи, которую играет Леди Гага, харизматичная светская львица, обвиняемая в организации смерти ее мужа Маурицио Гуччи, которого играет Адам Драйвер.

Леди Гага | Самир Хуссейн / Getty Images

Фильм снят по книге Сары Гей Форден.

Давайте посмотрим, как Гага готовилась к роли, и некоторые критические замечания по поводу ее игры.

«Дом Gucci» — один из номинантов на премию «Оскар».

Фильм снят по научно-популярной книге Сары Джей Форден. Дом Gucci: захватывающий рассказ об убийстве, безумии, магии и жадности. На нем изображены события, приведшие к убийству Маурицио Гуччи.

Гуччио Гуччи, основавший модный бренд в 1921 году, был дедушкой Маурицио.

Маурицио стал президентом Gucci в 1989 году после битвы с несколькими членами его семьи за контроль над компанией.

Однако под его руководством компания боролась. К 1993 году семья потеряла контроль.

Личная жизнь Маурицио страдала, когда он работал над контролем Gucci. Его личная жизнь пострадала, и вскоре он подал на развод со своей женой Патрисией Реджиани, которую играет Леди Гага.

Он был убит киллером, нанятым Реджиани в марте 1995 года в возрасте 46 лет.

Реджиани была признана виновной и приговорена к 16 годам тюремного заключения за это преступление, но она продолжала утверждать, что была несправедливо осуждена.

По мнению эксперта, акцент звучит более русским.

Однако после выхода первого трейлера, в котором использовались кадры на диалекте, Гага так усердно работала над совершенствованием в течение этих девяти месяцев, что некоторых это не впечатлило.

Франческа Ди Мартини, диалектный тренер Сальмы Хайек по фильму, сказала: ежедневный монстр Они могут согласиться только с критикой. Де Мартини сказал:

«Мне жаль, что я говорю это, но ее акцент не совсем итальянский, он звучит больше по-русски».

в соответствии с изнутриХайек заручился помощью Де Мартини в акцентировании персонажа, которого она играла, Джузеппины «Пина» Ауриемма. По словам Де Мартини, на съемочной площадке не было тренера по акценту.

«Я был очень удивлен, что меня вызвали для этого, и я был удивлен, что на съемочной площадке не было тренера по диалогам».

К роли Гага готовилась девять месяцев

Леди Гага хорошо подготовилась к роли в кино. Певица девять месяцев училась говорить с итальянским акцентом на камеру и за ее пределами, чтобы запечатлеть образ и оставаться в нем. я сказал Британский Vogue:

«Я жил, как она… Я никогда не ломался. Я остался с ней».

Далее она сказала, что не хотела встречаться с персонажем, которого изображала:

«Я чувствовал, что смогу по-настоящему отдать должное этой истории, только если подойду к ней глазами любопытной женщины, которая была заинтересована в журналистской душе, чтобы я мог читать между строк, что происходило в сценах фильма. Это означает, что никто не скажет мне, кем была Патриция Гуччи. Даже Патриция Гуччи ».

В наши дни Гага, кажется, больше занимается актерской деятельностью. На самом деле она все еще новичок в мире актерского мастерства.

Учитывая, что она еще не ветеран экрана, для певицы это определенно будет полезным опытом.

Связанный: Вот лучшие рождественские песни Леди Гаги, которые будут транслироваться в этот праздничный сезон