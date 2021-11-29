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Тренер по диалогам «House of Gucci» говорит, что итальянский акцент Леди Гаги звучит более по-русски

29 ноября, 2021
Muhammad

Дом ГуччиРежиссер Ридли Скотт — один из самых ожидаемых фильмов года. На нем изображена история Патрисии Реджиани Гуччи, которую играет Леди Гага, харизматичная светская львица, обвиняемая в организации смерти ее мужа Маурицио Гуччи, которого играет Адам Драйвер.

Леди Гага | Самир Хуссейн / Getty Images

Фильм снят по книге Сары Гей Форден.

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