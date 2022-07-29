Тренировка Эммы Радукано Не показывая никаких признаков замедления, последний шаг британского подростка вызвал удивление.
Чемпионка US Open Радокано назвала россиянина Дмитрия Турсунова в ее последней попытке заново открыть для себя форму, благодаря которой она выиграла свой первый титул Большого шлема на Flushing Meadows в 2021 году.
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19-летний игрок будет сопровождать Турсунова на Citi Open на следующей неделе в Вашингтоне, округ Колумбия, что представляет собой значительную корректировку US Open, который начнется в конце августа.
Учитывая противоречивый запрет Уимблдона на российских игроков, решение Радокано назначить Турсунова уже вызвало бурю недовольства у «Перьев», особенно внутри Всеанглийского клуба.
Британский депутат Крис Брайант, возглавляющий Всепартийную парламентскую группу по России, предупредил Радокану о возможных последствиях назначения.
«Кремль представит это как пиар-переворот и знак того, что Великобританию на самом деле не волнует война в Украине, поэтому для Эммы действительно будет позором продолжать это», — сказал Брайант британскому Telegraph Sport.
«Я призываю ее подумать еще раз и хотя бы осудить путинскую варварскую войну».
Недавно Турсунов тренировал Аннетт Контавейт и помог эстонке войти в десятку лучших игроков мира.
Однако российский гид оторвался от Контавейта № 2 в мире еще до качели на травяном корте после того, как ему фактически запретили въезд в Великобританию.
Понятно, что любой российский или белорусский тренер, участвующий в Уимблдоне или других предыдущих мероприятиях в Великобритании, должен был осудить вторжение в Украину, прежде чем его допустят в страну.
Контавейт сказал тогда эстонскому общественному радио ERR: «Причина в том, что из-за того, что у него российский паспорт, ему сейчас очень сложно получить визы, а это значит, что он не может сопровождать меня на многие турниры. Я все еще чувствую, что Мне нужен тренер, он может сопровождать меня и не имеет много практических проблем.
Было такое отсутствие безопасности, учитывая ситуацию. Он не смог поехать со мной в Америку в марте, а теперь у него проблема с визой в Англию. Процесс получения визы был для него слишком сложным».
Эмма Радукано стала четвертым тренером за 13 месяцев
Турсунов станет четвертым тренером Радокано всего за 13 месяцев, а 19-летняя теннисистка Джон Макинрой предупредила, что ей нужно обрести стабильность, прежде чем можно будет добиться дальнейшего успеха.
«Никто не выигрывает мейджор, если он не великий игрок, и я надеюсь, что она верит, но с тех пор для нее многое изменилось.
Я не близок с ней. Фактически. На самом деле, я никогда не разговаривал с ней. Я надеюсь получить шанс в ближайшее время, так как это явно глоток свежего воздуха. Она очень милая девушка, красивая девушка и отлично играет в теннис. Что тебе не нравится.
«Было тяжело наблюдать за ее борьбой, но я не знаю, нужно ли ей время. Ей нужна надлежащая стабильность и люди вокруг нее, и я не знаю, что там происходит».
«Вы не участвуете в турнире, где не проигрываете ни сета и не побеждаете лучших игроков, а вы не великий игрок».
Радукану добился славы в 2021 году, став первым игроком плей-офф, выигравшим Открытый чемпионат США после карьеры мечты.
С тех пор как британский подросток стал одним из самых громких имен в теннисе, она не смогла найти долгосрочного наставника, который бы ее тренировал.
Радокано расстался с тренером Терпином Пельтцем в апреле, хотя пара провела вместе всего пять месяцев.
Затем она отправилась на Ролан Гаррос без тренера после того, как объявила, что пробует «новую модель тренера», которая включала поддержку со стороны Ассоциации лаун-тенниса (LTA) и встречи с консультантами.
Радукану заменил Найджела Сирса на Эндрю Ричардсона после ее успеха на Уимблдоне в 2021 году, затем решила не продлевать контракт с последним, несмотря на то, что это привело ее к исторической победе на Открытом чемпионате США по квалификации.
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