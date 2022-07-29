Эмма Радокано из России назначила Дмитрия Турсунова своим новым тренером перед US Open. Фото: Гетти

Тренировка Эммы Радукано Не показывая никаких признаков замедления, последний шаг британского подростка вызвал удивление.

Чемпионка US Open Радокано назвала россиянина Дмитрия Турсунова в ее последней попытке заново открыть для себя форму, благодаря которой она выиграла свой первый титул Большого шлема на Flushing Meadows в 2021 году.

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19-летний игрок будет сопровождать Турсунова на Citi Open на следующей неделе в Вашингтоне, округ Колумбия, что представляет собой значительную корректировку US Open, который начнется в конце августа.

Учитывая противоречивый запрет Уимблдона на российских игроков, решение Радокано назначить Турсунова уже вызвало бурю недовольства у «Перьев», особенно внутри Всеанглийского клуба.

Британский депутат Крис Брайант, возглавляющий Всепартийную парламентскую группу по России, предупредил Радокану о возможных последствиях назначения.

«Кремль представит это как пиар-переворот и знак того, что Великобританию на самом деле не волнует война в Украине, поэтому для Эммы действительно будет позором продолжать это», — сказал Брайант британскому Telegraph Sport.

«Я призываю ее подумать еще раз и хотя бы осудить путинскую варварскую войну».

Недавно Турсунов тренировал Аннетт Контавейт и помог эстонке войти в десятку лучших игроков мира.

Однако российский гид оторвался от Контавейта № 2 в мире еще до качели на травяном корте после того, как ему фактически запретили въезд в Великобританию.

Понятно, что любой российский или белорусский тренер, участвующий в Уимблдоне или других предыдущих мероприятиях в Великобритании, должен был осудить вторжение в Украину, прежде чем его допустят в страну.

Контавейт сказал тогда эстонскому общественному радио ERR: «Причина в том, что из-за того, что у него российский паспорт, ему сейчас очень сложно получить визы, а это значит, что он не может сопровождать меня на многие турниры. Я все еще чувствую, что Мне нужен тренер, он может сопровождать меня и не имеет много практических проблем.

История продолжается

Было такое отсутствие безопасности, учитывая ситуацию. Он не смог поехать со мной в Америку в марте, а теперь у него проблема с визой в Англию. Процесс получения визы был для него слишком сложным».

Аннет Контавейт из Эстонии слушает бывшего тренера Дмитрия Турсунова во время тренировки перед Открытым чемпионатом Франции по теннису 2022. Фото: Getty

Эмма Радукано стала четвертым тренером за 13 месяцев

Турсунов станет четвертым тренером Радокано всего за 13 месяцев, а 19-летняя теннисистка Джон Макинрой предупредила, что ей нужно обрести стабильность, прежде чем можно будет добиться дальнейшего успеха.

«Никто не выигрывает мейджор, если он не великий игрок, и я надеюсь, что она верит, но с тех пор для нее многое изменилось.

Я не близок с ней. Фактически. На самом деле, я никогда не разговаривал с ней. Я надеюсь получить шанс в ближайшее время, так как это явно глоток свежего воздуха. Она очень милая девушка, красивая девушка и отлично играет в теннис. Что тебе не нравится.

«Было тяжело наблюдать за ее борьбой, но я не знаю, нужно ли ей время. Ей нужна надлежащая стабильность и люди вокруг нее, и я не знаю, что там происходит».

«Вы не участвуете в турнире, где не проигрываете ни сета и не побеждаете лучших игроков, а вы не великий игрок».

Радукану добился славы в 2021 году, став первым игроком плей-офф, выигравшим Открытый чемпионат США после карьеры мечты.

С тех пор как британский подросток стал одним из самых громких имен в теннисе, она не смогла найти долгосрочного наставника, который бы ее тренировал.

Радокано расстался с тренером Терпином Пельтцем в апреле, хотя пара провела вместе всего пять месяцев.

Эмма Радокано и ее бывший тренер Терпин Пельтц продержались вместе всего пять месяцев, прежде чем их пути разошлись в 2022 году. Фото: Гетти

Затем она отправилась на Ролан Гаррос без тренера после того, как объявила, что пробует «новую модель тренера», которая включала поддержку со стороны Ассоциации лаун-тенниса (LTA) и встречи с консультантами.

Радукану заменил Найджела Сирса на Эндрю Ричардсона после ее успеха на Уимблдоне в 2021 году, затем решила не продлевать контракт с последним, несмотря на то, что это привело ее к исторической победе на Открытом чемпионате США по квалификации.

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