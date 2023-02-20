Третье заявление о войне России с Украиной и международным спортом

Текст следующего заявления был согласован министрами спорта или аналогичных стран и лицами, упомянутыми в конце заявления.

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Министерские и высокопоставленные представители нашего коллектива собрались в пятницу, 10 февраля. Для нас было честью присоединиться к президенту Зеленскому, который рассказал о продолжающемся опустошении Украины, включая ее спортивную инфраструктуру и спортсменов, из-за необоснованной и необоснованной войны выбора России, которую поддерживает белорусское правительство.

Мы подтвердили предыдущие коллективные заявления наших двух стран от 8 марта 2022 года и 4 июля 2022 года, а также обсудили заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января 2023 года.

Мы приветствовали подтверждение МОК и усиление санкций против него, а также его заявление о приверженности солидарности и поддержке украинских спортсменов и Олимпийского комитета Украины.

Признавая независимость спортивных органов, учитывая продолжающееся вторжение и опустошение Украины, мы согласились с тем, что предложение МОК об изучении пути возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям вызывает много вопросов и опасений.

МОК в своем заявлении от 28 февраля 2022 года рекомендовал российским и белорусским спортсменам не участвовать в соревнованиях, отчасти потому, что «нескольким спортсменам из Украины было запрещено это делать». [participating in sport events] Из-за нападения на их страну». отображаться.

Отметим, что ситуация на местах в Украине после этого заявления ухудшилась. Мы твердо верим в это, поскольку ситуация с российской агрессией в Украине не изменилась, а также в связи с необходимостью справедливости и солидарности по отношению к украинским спортсменам, чьи объекты были разрушены и которые были вынуждены покинуть (или остаться) свою страну. Борьба за защиту Украины, в которой погибло так много людей), нет практических оснований отходить от системы исключения российских и белорусских спортсменов, определенной Международным олимпийским комитетом в заявлении от 28 февраля 2022 года.

Мы также отметили, что Россия нарушила олимпийское перемирие, которое пользуется постоянной поддержкой со стороны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с 1993 года, своим выбором, своими действиями и своим непрерывным вторжением.

В нашем коллективном заявлении от 4 июля 2022 г. в свете принципа недискриминации мы признали, что граждане России и Беларуси могут быть допущены к участию в соревнованиях как «нейтральные» лица при условии, что их страны не представлены четко.

Однако в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены. У нас есть серьезные опасения по поводу возможности участия российских и белорусских олимпийских спортсменов в качестве «нейтральных» — в соответствии с условиями МОК о неидентификации своей страны — когда они финансируются и поддерживаются непосредственно своими странами (в отличие, например, от профессиональных спортсменов). спортсмены).теннис).

Тесные связи и привязанность между российскими спортсменами и российскими военными также вызывают очевидную озабоченность. Таким образом, наш коллективный подход все это время не был основан на дискриминации просто по национальному признаку, но эти серьезные опасения должны быть решены МОК.

До тех пор, пока не будут решены эти фундаментальные вопросы и значительное отсутствие ясности и конкретных деталей рабочей модели «нейтралитета», мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям. Ссылаясь на заявленную МОК позицию о том, что окончательные решения еще не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, поставленные всеми странами, и соответствующим образом пересмотреть свое предложение. Также отметим, что у России и Беларуси есть возможность проложить путь к полному возвращению своих спортсменов в международное спортивное сообщество, то есть путем прекращения начатой ​​ими войны.

Подписано следующими министрами или их эквивалентами:

Австрия: вице-канцлер Вернер Куглер, министр искусств, культуры, государственной службы и спорта.

Бельгия: Бен Уиттс, заместитель премьер-министра и министр защиты животных Брюссельского региона, образования и спорта в правительстве Фландрии. Эта подпись связывает фламандское сообщество, франкоязычное сообщество и немецкоязычное сообщество Бельгии.

Канада: достопочтенный Паскаль Сент-Онж, министр спорта.

Хорватия: д-р Николина Брняк, министр туризма и спорта.

Кипр: Продромос Продрому, министр образования, спорта и молодежи.

Чешская Республика: Владимир Палах, министр образования, молодежи и спорта. Ондж Шибек, президент Национального спортивного агентства

Дания: Якоб Энгель Шмидт, министр культуры

Эстония: Берит Хартманн, министр культуры.

Финляндия: Петри Хонконен, министр науки и культуры.

Франция: Амели Одеа-Кастьерра, министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.

Германия : член парламента Махмут Оздемир, парламентский государственный министр Федерального министерства внутренних дел и общества.

Греция: Лефтерис Авгенакис, заместитель министра культуры и спорта, ответственный за спорт.

Исландия: Смундур Эйнар Дадасон, министр образования и детства

Ирландия: Томас Бирн, государственный секретарь по делам спорта и физического воспитания.

Италия: Андреа Аббуди, министр спорта и молодежи.

Япония: Его Превосходительство Нагаока Кейко, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Республика Корея: Его Превосходительство Пак Бо Гюн, министр культуры, спорта и туризма

Латвия: Анда Шакса, министр образования и науки

Лихтенштейн: Его Превосходительство Доминик Хасслер, министр иностранных дел, образования и спорта

Литва: д-р Йоргита Сиогденини, министр образования, науки и спорта.

Люксембург: Жорж Анхель, министр спорта.

Мальта: г-н Клифтон Грима, министр образования, спорта, молодежи, исследований и инноваций

Нидерланды: Конни Хелдер, министр долгосрочного ухода и спорта

Новая Зеландия: достопочтенный Грант Робертсон, министр спорта и отдыха.

Норвегия: Аннет Третбергстен, министр культуры и равноправия

Польша: Камиль Бортнечук, министр спорта и туризма.

Португалия: Жоао Паулу Корреа, государственный министр по делам молодежи и спорта.

Румыния: Кэрол Эдуард Новак, министр спорта.

Словакия: Ян Хорек, министр образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики.

Словения: Матья Хан, министр экономики, туризма и спорта

Испания: Микель Октави Эсета-и-Лоренц, министр культуры и спорта.

Швеция: Джейкоб Форсмид, министр социальных дел и здравоохранения.

Соединенное Королевство: Государственный секретарь по культуре, СМИ и спорту, достопочтенная Люси Фрейзер, KC.

США: Ли Саттерфилд, помощник государственного секретаря по вопросам образования и культуры

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