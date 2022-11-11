Третья версия The Great Waste of Time (APWOT) доступна по запросу.

картина : АПВОТ

в 2018 году И Вышел первый номер журнала под названием «Глубокая трата времени».. Объединить честные статьи о видеоиграх и изобразительном искусстве было здорово, и пять лет спустя это стало хорошо. Было создано второе издание, которое было так же хорошо. В настоящее время Пришло время для версии 3.

Некоторые основные моменты Эта последняя версия включает:

— журналист и автор Саймон Баркин Он едет в Токио, Япония, чтобы поговорить с ним. Фумито Уэда (тень колоссаИ Эхо, Последний страж), исследуя темы и философию каждой из его фирменных игр и практических занятий. — Грейс Кертис Исследует историю ранних веб-игр с акцентом на азотбританская независимая игровая студия, которая начала делать браузерные онлайн-игры. — Родни Гринблатт (ПаРаппа рэпер) взял интервью у Кайл Боузман О его подходе как к изобразительному искусству, так и к дизайну персонажей, и о том, как он надеется, что его работа вызовет восторг у других.

— Тим Шафер (пионеры психики, Грим Фанданго) разговаривает с Бен Бертоли О том, как управлять своим мировоззрением и заботиться о своем разуме при создании и работе над видеоиграми. — журналист и автор Мэтт Лайон Рассказывает раннюю историю уличный боец Комбо-анализ файтингов зародился в Японии.

В то время как функции были великолепны (и в этом случае они, кажется,), его производство было одним из самых больших преимуществ журнала. Т Искусство прыгает со страницы, и для этого номера, в частности, модное издание Последний страж— Тематическое освещение Go Все снаружи:

Версия Special Edition 3 отличается особой цветовой палитрой. цветной термокрасочный слой, позволяя вам изгнать тьму и открыть трико под ним, просто прикоснувшись к крышке руками. Прикосновение и прикосновение — важная концепция игр Уэды и его команды, поэтому я счел уместным указать на это на обложке этого уникального производственного процесса.

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