Триатлон ОКР стал первым спортсменом Олимпийских игр в Токио, получившим запрет на допинг — OlympicTalk

Лозанна, Швейцария. Как сообщила в четверг Международная ассоциация триатлона, в связи с первым официальным исключением спортсмена из Токийской Олимпиады за допинг Игорь Полянский был запрещен на три года.

Полянский признался, что употреблял допинг ЭПО, гормона, повышающего выносливость, перед Олимпийскими играми, и его запретили до Игр 2024 года в Париже.

Полянский представлял Олимпийский комитет России, Китайскую Республику, в Токио, потому что в настоящее время России запрещено выступать под своим именем, флагом или гимном на Олимпийских играх или чемпионатах мира.

Всемирный триатлон добавил, что Полянский не подвергает сомнению свой положительный результат теста на пробе, взятой на сборах во Владивостоке, Россия, за пять дней до начала соревнований в Токио.

О положительном результате теста было сообщено после того, как он финишировал 43-м в мужском спринте и помог квартету Олимпийского комитета России финишировать 14-м в смешанной эстафете. Он занял 31-е место в мужских соревнованиях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Об этом заявила мировая сборная по триатлону, и российская команда была дисквалифицирована, а их результаты в Токио аннулированы.

Поскольку 31-летний Полянский признал себя виновным, мировой суд по триатлону сократил его возможный четырехлетний срок на один год.

Ему разрешили снова участвовать в соревнованиях 10 августа 2024 года, за день до церемонии закрытия в Париже.

OlympicTalk запущен Новости Apple. Мы предпочли!

Следуйте @anbcolympictalk