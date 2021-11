Трио имеет 0,5 балла на Metacritic • Eurogamer.net

Недовольные фанаты GTA взорвали этот обзор GTA: The Trilogy — The Definitive Edition на Metacritic.

На момент написания трилогии насчитывалось более 2000 отзывов пользователей на всем сайте. Из 2054 отзывов, оставленных пользователями ПК на Metacritic, жалкая совокупная оценка 0,5. Он достигает максимума на уровне 1.0 для игроков PS5, но, кроме этого, большинство других платформ имеют аналогичный низкий балл.

«Это все! Это конец Rockstar, это уже слишком», быть увиденным Особенно недоволен клиент Xbox One, имеющий наибольшее количество «полезных» баллов. «это неприемлемо [on] Так много уровней, что я даже не могу подобрать нужные слова.

«Эта так называемая окончательная версия — один из самых жалких Трансформеров всех времен, особенно с учетом того, насколько классной была Rockstar. Они были лучшими. Они были лучшими из всех. Они показали другим разработчикам, на что они способны. Я просто не мог». Не верю, что конец Rockstar будет таким ».

«Игра настолько недоварена, что не выпускала копии для просмотра в прессе», — добавляет еще. «Rockstar, очевидно, посмотрела на Cyberpunk 2077 из Project CD Red и посоветовала мне взять пиво, пока у меня будет еще большее похмелье».

в пятницу вечером, Rockstar признала, что сняла GTA: The Trilogy — The Definitive Edition с продажи на ПК, чтобы «непреднамеренно удалить встроенные файлы».. Rockstar Games Launcher снова в сети, но Rockstar оставила ПК-версию GTA: The Trilogy — The Definitive Edition офлайн, поскольку она делает «правильные» версии трилогии доступными для покупки.

Rockstar завален запросами на возмещение Как и в случае с Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, ответная реакция очень сильна.