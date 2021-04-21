Трио прибывает на Международную космическую станцию Технологии сегодня

Астронавт НАСА Марк Ванди и два российских астронавта прибыли на Международную космическую станцию ​​9 апреля, в результате чего на следующей неделе ее население достигло 10 человек.

Космический корабль «Союз МС-18» с Ванде Хей и космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым из Роскосмоса пристыковался к модулю «Рассвет» в 6:05, стыковка произошла на двух орбитах и ​​примерно через три часа после его запуска с 2:42. я Космическая база Байконур в Казахстане.

Ванде Хей, Новицкий и Дубров присоединятся к экипажу 64-й экспедиции, когда ворота откроются около 9 часов утра. Миссия 65 с астронавтом НАСА Шеннон Уокер в качестве командира начнется 16 апреля, после ухода из НАСА Кейт Робинс и Сергея Куда Сверхкова из Роскосмоса. и начальник станции Уходящий Сергей Рыжиков. Трио приземлится в Казахстане через шесть месяцев в орбитальной лаборатории.

Смена команды запланирована со всеми членами экипажа на 14:45 15 апреля, и она будет транслироваться в прямом эфире по телевидению НАСА, в приложении НАСА и на веб-сайте агентства.

Это второй космический полет Фэнди, третий полет Новицкого и первый космический полет Дуброва. Во время шестимесячного пребывания на борту станции трио будет заниматься наукой и исследованиями в области развития технологий, наук о Земле, биологии, исследований человека и многого другого.

Во время 65-й экспедиции, прибытие экипажа-2 на борт SpaceX Crew Dragon доставит на станцию ​​еще четырех человек. В настоящее время запуск Crew-2 запланирован на День Земли, 22 апреля. Crew-1, первая долгосрочная коммерческая миссия экипажа, вернется на Землю 28 апреля.

В ноябре 2020 года станция пережила 20 лет непрерывного присутствия людей, предоставляя возможности для уникальных технологических демонстраций и исследований, которые помогают подготовиться к долгосрочным миссиям на Луну и Марс, а также улучшить жизнь на Земле. На данный момент 243 человека из 19 стран посетили орбитальную лабораторию, в которой было размещено около 3000 исследовательских работ от исследователей из 108 стран и регионов. Центр интеграции операций с полезной нагрузкой в ​​Центре космических полетов им. Маршалла наблюдает за всеми научными экспериментами и связью на борту станции.