Триумф Вагнера: Идет новая гражданская война в России

Евгений Пригожин редко утруждает себя изобретательностью. В прошлом году он казнил дезертира кувалдой. Основатель частной военной компании Wagner Group разразился тирадой в адрес начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова, который редко подвергается публичной критике. Пригожин обвинил его в нехватке боеприпасов во время боев за украинский соляной городок Солидар и назвал его пидором (грубо, «педик», но более уничижительно). В последнее время он жаловался, что усилия его наемника не ценятся. Он жаловался, что генералы регулярной армии пытаются «украсть победу» у «Солидара». Только тогда Минобороны России поблагодарило Вагнера за его усилия.

Это странно не только потому, что «Солидар» был небольшим призом, вряд ли стоившим огромных потерь, которые Вагнер понес при нападении на него. Суть здесь в том, что кому-то вроде Пригожина, который начал свою жизнь как шеф-повар, близкий к Путину, удалось стать крупной политической фигурой в России.

Его группа Вагнера — самый известный российский наемник, предоставляющий военную силу в Африке или Сирии и продвигающий войну на Украине, отправляя заключенных на передовую. Есть и другие. У министра обороны Сергея Шойгу есть частная военная компания «Патриот». Бизнесмену Геннадию Тимченко принадлежит «Редут», который ранее использовался для обеспечения безопасности его горнодобывающего бизнеса. Рамзан Кадыров, чеченский лидер, управляет своей республикой, как вотчиной мафии, со своей собственной частной армией.

Необходимость этих и других нерегулярных формирований вообще сама по себе является признаком несостоятельности российских вооруженных сил. Теоретически любая военная деятельность наемников на территории России незаконна. Сейчас это не только терпимо, но и процветает. Более того, эти подразделения паразитируют на основной российской армии. Они конкурируют с ней и другими за припасы. Их присутствие усложняет командную цепочку и снижает общую военную эффективность России.

В этом есть отдушка 90-х, когда у олигархов были частные службы безопасности, действовавшие вне закона. Это закончилось приходом к власти Путина. Но это другое: это не прославленные телохранители, а настоящие военизированные формирования. Они и головы полевых командиров не только отражают состояние российской политики. Они составляют это.

Андрей Пионтковский, комментатор русского происхождения, проживающий в настоящее время в изгнании в Соединенных Штатах, спорит Что российская элита считает, что поражение на Украине не за горами и что эпоха Путина обречена. Соперничающие кланы готовятся к тому, что будет дальше: защищать то, что у них уже есть, и бороться за огромные активы, которые станут доступны после краха системы. Это перекликается со странным примирительным поведением Пригожина в последнее время: в канун Нового года он дарит мандарины и сезонные салюты украинским военнопленным. Он также сказал: «Пора заканчивать войну и начинать настоящий бизнес». Этим же объясняются и его попытки подорвать авторитет и доверие к Вооруженным силам России: едва ли не единственному институту, который может объединить страну.

Тезис Пионтковского может также объяснить, почему Кадыров, похоже, сдерживает свои наиболее боеспособные силы от войны на Украине. Они понадобятся ему позже. Чеченский лидер с сарказмом провел собственную онлайн-пресс-конференцию после того, как Путин отменил свою, которая обычно является частью российского календаря на конец года.

Это добавляет пузырькам новое измерение. Обсуждение О возможном распаде России. Надвигающаяся гражданская война, утверждает Пионтковский, не будет вызвана политическими тенденциями («красные» против «белых») или постимперским взрывом по региональным, этническим или религиозным линиям разлома. Гангстеры будут драться из-за денег. Вероятно это или нет, но пора начинать готовиться к этому, а также к опасностям и беспорядкам, которые ему угрожают, сейчас.