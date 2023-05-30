Следующий экипаж из трех человек отправится на китайскую космическую станцию ​​«Тяньгун» в понедельник вечером на борту ракеты «Чанчжэн», направляясь в полугодовую экспедицию на орбитальную заставу, чтобы заменить уходящую группу астронавтов, которые должны вернуться на Землю в эти выходные.

Экипаж китайской миссии «Шэньчжоу-16» под руководством командира-ветерана Цзин Хайпина займет свои места на 10 минут на орбите после старта ракеты «Великий поход 2F» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в понедельник в 21:31 по восточному поясному времени. (01:31 UTC, вторник). Время запуска было установлено в тот момент, когда миссии нужно было стартовать для встречи с космической станцией Тяньгун, когда вращение Земли поместит стартовую площадку ниже орбитальной траектории лаборатории примерно на 240 миль (390 километров) над Землей.

Запуск однодневного экипажа Shenzhou 16 из трех человек доведет общее количество людей на низкой околоземной орбите до 17, побив предыдущий рекорд в 14 человек на орбите одновременно. На борту космической станции «Тяньгун» уже находятся трое китайских астронавтов, готовых к замене экипажем «Шэньчжоу-16», а на МКС 11 человек — пятеро американцев, трое россиян, двое саудовцев и эмиратский астронавт.

Это будет возможность во вторник, когда космический корабль SpaceX Crew Dragon должен быть отменен и вернуться на Землю, чтобы завершить девятидневную частную миссию астронавтов, управляемую Axiom Space, вернув Международную космическую станцию ​​ее обычному экипажу из семи астронавтов и космонавтов.

Шэньчжоу-16 состыкуется с космической станцией Тяньгун во вторник, в результате чего число экипажей китайской станции временно увеличится до шести человек. Трое китайских астронавтов, которые жили и работали на космической станции Тяньгун с ноября, в субботу должны покинуть капсулу экипажа Шэньчжоу-15, чтобы вернуться в Китай и приземлиться.

Китайские наземные группы выкатили 191-футовую (58-метровую) ракету Long March 2F на стартовую площадку 22 мая в рамках подготовки к миссии Shenzhou 16. К пусковой установке были прикреплены портальные консоли, пока технические специалисты завершали окончательную обработку и осмотр ракеты. В понедельник в ракету начали загружать несколько сотен тонн токсичного гидразинового топлива и диоксида азота.

Трое астронавтов сядут в модуль экипажа Шэньчжоу-16 за два-три часа до старта.

Двигатель основной ступени и четыре стабилизирующих ускорителя будут работать, чтобы создать 1,4 миллиона фунтов тяги, толкая ракету и экипаж на восток от Цзюцюаня в погоне за китайской космической станцией. «Чанчжэн-2F» будет потреблять тысячи галлонов токсичного коррозионного топлива, чтобы вывести на орбиту 8,5-тонный космический корабль «Шэньчжоу-15».

Вторая ступень ракеты будет развернута на корабле экипажа примерно через 10 минут после начала миссии. Спустя несколько мгновений Шэньчжоу 16 запрограммирован на отвинчивание своих солнечных батарей, чтобы начать производить собственное электричество.

Космический корабль запустит двигатели для точной настройки подхода к китайской космической станции, кульминацией чего станет автоматическая стыковка с основным модулем Тяньхэ позже во вторник. Астронавты откроют ворота и войдут в основной модуль Тяньхэ, чтобы начать свою работу.

Китайские официальные лица раскрыли личности астронавтов Shenzhou 16 в понедельник, примерно за 24 часа до запланированного запуска. В отличие от космических программ США и России, Китай обычно держит миссии своих экипажей в секрете до дня запуска.

Экипаж возглавляет 56-летний Цзин Хайпин, генерал-майор китайской армии и бывший летчик-истребитель китайских ВВС. Цзин, который присоединился к команде астронавтов Китая в первой группе, отобранной в 1998 году, станет первым китайским астронавтом, совершившим четыре космических полета после предыдущих полетов в 2008, 2012 и 2016 годах.

На пресс-конференции в понедельник Цзин сказал, что изучил и запомнил более 70 руководств по летной эксплуатации и тысячи инструкций по эксплуатации. В своих трех предыдущих миссиях он провел на орбите 47 дней.

«В этот момент, если честно, я чувствую себя очень спокойно, потому что полеты в космос как космонавта — наша главная ответственность и главная работа, а завоевание славы для страны — это… наша миссия», — сказал Цзин в переводе. .

Экипаж Shenzhou 16 из трех человек заменит астронавтов Shenzhou 15, которые стартовали 29 ноября и сейчас находятся на орбите полгода. Командир Шэньчжоу-15 Цзюньлун и астронавты Дин Цинмин и Чжан Лу заменили экипаж Шэньчжоу-13.

Два новичка в космонавтике присоединятся к Цзин в шестимесячной экспедиции на китайской космической станции Тяньгун.

Чу Янчжоу, еще один китайский пилот и военный офицер, будет выполнять функции инженера по космическим полетам. Гуй Хайчао — специалист по полезной нагрузке в миссии «Шэньчжоу-16» и станет первым гражданским астронавтом, совершившим полет в рамках китайской программы пилотируемых космических полетов.

«Как авиационный инженер под командованием командира я буду выполнять ежедневные задачи по техническому обслуживанию, техническому обслуживанию и ремонту по сборке космической станции, выполнять уход за нагрузкой и фактические испытания, а также обеспечивать безопасность и стабильность космической станции. — сказал Чжоу в понедельник.

Гуй будет отвечать за наблюдение за научными экспериментами на космической станции Тяньгун, которая состоит из основного модуля Тяньхэ и двух взаимосвязанных герметичных лабораторных модулей. Китай завершил начальную сборку космической станции «Тяньгун» в прошлом году, и комплекс переходит от строительства к новому этапу научного использования.

Ранее в этом месяце Китай запустил экспериментальный грузовой корабль на космическую станцию ​​Тяньгун, чтобы доставить продовольствие, припасы, эксперименты и другое оборудование для экипажа Шэньчжоу-16.

«Эта миссия является первым пилотируемым полетом на китайскую космическую станцию ​​после того, как она вышла на новый этап применения и развития», — сказал Цзин. «Как вы видите сегодня, появилась и совершенно новая группа (экипаж). Наш экипаж состоит из пилота, первого бортинженера и первого эксперта по полезной нагрузке, что также означает, что мы будем брать на себя более сложные, трудные и трудоемкие миссии. ».

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