Три вещи, которые Android 12 может и не может Android 11

Эндрю Хойл / Cnet



На этой неделе Google представила последнюю версию своей операционной системы Android. Android 12. Android 12, доступный теперь в качестве предварительной версии для разработчиков, очень похож на Android 11, с некоторыми новыми функциями и некоторыми исправлениями производительности, призванными помочь вашему телефону работать более плавно.

Если вы хотите попробовать новую ОС, вы можете Загрузите и установите предварительную версию Android 12 для разработчиков прямо сейчас. Но имейте в виду, что как первая предварительная версия от разработчиков, она, вероятно, изобилует ошибками и не предназначена для обычного человека, чтобы испытать ее на этом этапе, особенно на вашем основном устройстве. Мы ожидаем, что Google выпустит публичную бета-версию в мае, а финальную версию – в августе или сентябре.

Вот три самые большие новые функции, которые мы видели в Android 12 по сравнению с Android 11.



А теперь играй:

Смотри:

Первый взгляд на Android 12

6:27



Функции конфиденциальности приложений

Google добавляет несколько новых функций конфиденциальности в приложения, чтобы предоставить пользователям большую прозрачность и контроль, по словам Сообщение в блоге разработчика Android. Одно обновление дает вам больше информации о том, как файлы cookie используются на сайтах, а другое изменяет способ экспорта информации приложениями, чтобы предотвратить случайный экспорт действий, служб и получателей.

Следует отметить, что эти правила менее строгие, чем в последней версии программного обеспечения Apple для iOS, которая включает новое приложение.Этикетки питания“Это информирует людей о личных данных, которые собирают их приложения, и о предстоящих изменениях, которые потребуют от разработчиков запрашивать у людей разрешение на сбор и отслеживание данных в приложениях и на веб-сайтах.

Уведомления переработаны

В Android 12 Google меняет дизайн уведомлений, делая его более современным и функциональным. Когда вы нажимаете на уведомление, оно перенаправляет вас прямо к приложению или действию, которое вы хотите предпринять, вместо того, чтобы инициировать это действие через посредническую службу. Согласно сообщению в блоге, это должно заставить все работать быстрее.

Как отмечает технологический сайт Разработчики XDAAndroid 12 также получил новую кнопку, которая позволяет откладывать неважные уведомления и выбирать, сколько времени это займет. Вы также можете включить адаптивный порядок уведомлений, чтобы Android мог изменять порядок уведомлений в зависимости от того, как вы работаете с различными приложениями, и сбрасывать порядок, если он вам не нравится.

Одноручный режим

Похоже, что в Android 12 внесены некоторые изменения в дизайн, которые упрощают управление телефонами Android одной рукой и большим пальцем. Разработчики XDA Обратите внимание, что обновленный пользовательский интерфейс настроек перемещает панель поиска в нижнюю часть экрана для облегчения доступа одной рукой. Также была обнаружена новая функция под названием «шелковистый дом», которая делает весь интерфейс более удобным для использования одной рукой.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Как скачать предварительную версию Android 12 для разработчиков, И Лучшие телефоны Android на 2021 год для покупки.