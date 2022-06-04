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Три причины посмотреть «Убийство в Восточном экспрессе» Милуоки

4 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Вот три причины это увидеть Репертуарный театр Милуоки Новое производство от «Убийство в Восточном экспрессе»:

  • Великолепный сценический дизайн Лучаны Стеккони, который устанавливает американские горки в театре Quadracci Powerhouse. Только у актера есть ресурсы, чтобы сделать что-то подобное.
  • Звезда Стивена Рази превращается в Геркулеса Пуаро, отважного маленького бельгийского (не французского!) детектива с роскошными усами (который очаровал сидящих рядом со мной миллениалов, хотя никогда не касался романа Агаты Кристи).
  • Суть в конце, когда Пуаро собирает всех в вагон поезда, чтобы подробно объяснить, что произошло и кто это сделал. Режиссер Анника Борас и актеры доводят эту сцену до музыкального уровня, а другие персонажи появляются и выходят, декламируя Пуаро своими краткими воспоминаниями.

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