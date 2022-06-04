Три причины посмотреть «Убийство в Восточном экспрессе» Милуоки

Вот три причины это увидеть Репертуарный театр Милуоки Новое производство от «Убийство в Восточном экспрессе»:

Великолепный сценический дизайн Лучаны Стеккони, который устанавливает американские горки в театре Quadracci Powerhouse. Только у актера есть ресурсы, чтобы сделать что-то подобное.

Звезда Стивена Рази превращается в Геркулеса Пуаро, отважного маленького бельгийского (не французского!) детектива с роскошными усами (который очаровал сидящих рядом со мной миллениалов, хотя никогда не касался романа Агаты Кристи).

Суть в конце, когда Пуаро собирает всех в вагон поезда, чтобы подробно объяснить, что произошло и кто это сделал. Режиссер Анника Борас и актеры доводят эту сцену до музыкального уровня, а другие персонажи появляются и выходят, декламируя Пуаро своими краткими воспоминаниями.

более:Очаровательное «Убийство в Восточном экспрессе» спешит на премьеру в Репертуарном театре Милуоки.

Действие происходит в 1934 году. «Убийство в Восточном экспрессе» помещает нас в знаменитый поезд, мчащийся на запад из Стамбула, в купе первого класса, полной пассажиров. Горная метель заставила их остановиться. На следующее утро американского бизнесмена Слимбула Рэтчета (Джонатан Уэйнрайт) находят зарезанным. Пуаро, путешественник, отвечает на призыв своего друга Бока (Грегори Линнингтон) раскрыть преступление.

Цитата Кена Людвига, упрощающая роман Кристи, подчеркивает комедию. Актерский состав придерживается широких, иногда превосходных ролей, таких как Грета Олссон в исполнении Парка Краузена, напряженная шведская миссионерка; и Гектор МакКуин из Уилла Мобли, недалекий помощник жертвы. Помимо самого убийства и жестокого преступления в прошлом, которое привело в движение события, это «Убийство в Восточном экспрессе» очень похоже на взрослого «Скуби-Ду», что указывает на то, сколько метафор использовала анимационная франшиза. от Кристи.

Я не аристократ, но меня тянуло и к принцессе Драгомировой, и к принцессе Барбаре Робертсон, русской иммигрантке, бежавшей от большевиков, и к графине Диане Коатес Андрени, венгерской красавице, которая также является врачом. Даже в пределах широких жанров этого текста оба предполагали некоторую глубину характера. У Коутса и Раттацци также есть короткая сцена с вращением, которая прекрасно сыграна.

Сеттинг 1930-х годов позволяет дизайнеру Мике ван дер Плоэг сходить с ума от костюмов, включая элегантный наряд дирижера Мишеля (Адам Бос).

Если вам нравится сниматься в очаровательном детективном фильме об убийстве или даже в короткометражном фильме, таком как «Достать ножи», «Убийство в Восточном экспрессе» может стать для вас билетом.

Свяжитесь с Джимом Хиггинсом по адресу джим.хиггинс@jrn.com. Подпишитесь на него в Twitter на Встроить твит

если вы идете

Репертуарный театр Милуоки Осуществлять «Убийство в Восточном экспрессе» До 1 июля в Quadracci Powerhouse, 108 E. Wells St. Для получения билетов посетите milwaukeerep.com Или позвоните по телефону (414) 224-9490.