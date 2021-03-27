Три российские подводные лодки с баллистическими ракетами вместе пересекли льды Арктики

В рамках арктической экспедиции три атомные подводные лодки появились из-подо льда на ограниченном пространстве радиусом 300 метров. [approximately 984 feet] Впервые в истории ВМФ России главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, упомянул Президенту Владимиру Путину 26 марта. «Впервые в приполярных регионах осуществляется сочетание боевой подготовки, научных исследований и различных практических мероприятий в рамках единой конструкции и плана».

Русское географическое общество также приняло участие в «Умке-2021», которая в основном проводится на Земле Александры и вокруг нее в архипелаге Земля Франца-Иосифа, группе российских островов в Северном Ледовитом океане. Известно, что российские подводные лодки с баллистическими ракетами проводят патрулирование в условиях сдерживания под защитой арктических льдов, где их движение особенно трудно отследить. Конечно, им еще нужно было выбраться из-подо льда, чтобы выпустить смертоносный груз. И подводная лодка не впервые пробирается сквозь лед в рамках учений. ВМС США ежегодно проводят ICEX, когда подводные лодки выплывают из-подо льда, но не с катерами с баллистическими ракетами. Однако именно эти учения – важная демонстрация силы и общая демонстрация стратегических возможностей ВМФ России.

Более того, операции с подводными лодками по всему миру обычно происходят с определенной степенью секретности, а лодки, плавающие на поверхности вне обычных действий, таких как возвращение в свою страну, часто несут сообщение. Например, внешний вид Омск, И Оскар II Подводная лодка с управляемыми ракетами, также известная как проект 949А, вышла на поверхность в Беринговом море у Аляски в августе 2020 года, забив тревогу и вызвав чрезвычайное публичное заявление Северного командования США (NORTHCOM) о том, что оно следит за ситуацией. Это произошло после столь же редкого решения со стороны ВМС США объявить о визите в Норвегию высокоразвитой и очень секретной подводной лодки USS. морской волк Ранее в том же месяце. морской волк И два его брата и сестры, в том числе уникально большая и крупная подводная лодка-шпион USS. Джимми КартерВсе они известны своими способностями, особенно когда речь идет о спокойном плавании под арктическими льдами. READ Чтобы отправиться в экспедицию SpaceX, не обязательно быть богатым, просто удачливым В декабре 2020 года ВМС также сделали публичное предложение отправить USS. Грузия Плавание на поверхности через Ормузский пролив к Персидскому заливу, момент особой эскалации напряженности в отношениях с Ираном. Грузия Один из четырех Огайо Подводные лодки этого класса с баллистическими ракетами преобразованы в подводные лодки с управляемыми ракетами. Они также получили значительные возможности разведки, управления и контроля, о чем вы можете подробнее прочитать в этой предыдущей статье, которая сделала их сегодня одной из самых востребованных лодок во флоте. Точно так же это было сочтено посланием из Соединенных Штатов Китаю тремя из четырех Огайо Появились ракетные катера Примерно в то же время, Хотя и в различных местах в западной части Тихого и Индийского океанов, в 2010 году. Это произошло после того, как китайские испытания отправили ракеты в полет в Восточно-Китайском море. Что касается Умки-2021, все это усугубляется растущим стратегическим значением Арктики и, как следствие, усилением там геополитической конкуренции. Во многом это было вызвано появлением новых экономических возможностей, поскольку глобальное изменение климата привело к отступлению льда в регионе. Это сделало перспективу отправки коммерческих судов по Северному морскому пути более жизнеспособной и обеспечивает больший доступ к неиспользованным природным ресурсам, включая нефть и природный газ. Буквально на этой неделе российское государственное ядерное агентство «Росатом» продвигало маршрут по Северному морю как альтернативу обычным маршрутам в свете чрезвычайно опасной ситуации в Суэцком канале. Контейнеровоз с каких порОн является крупнейшим в мире, и с тех пор, как я пробежал 23 марта, он предотвратил любое морское движение через это стратегическое узкое место. Росатом несет особую ответственность за эксплуатацию уникального в России флота атомных ледоколов, который включает в себя Северный полюс, Самый большой корабль такого типа с двигателем любого типа в мире. READ Видео: запуск DMSat-1 в ОАЭ отложен