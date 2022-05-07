Три русские женщины думают о судьбе и свободе воли







Рэйчел Баренбаум из Массачусетса (Изгиб в звездах), понятно, что наука тоже политическая, а история тоже личная. Смешение условностей художественной литературы и жанра указывает на то, что они также считают категории книготорговцев полностью вымышленными.

Вторая мысль Баренбаума, сосредоточенная на эмоциях, следует взаимосвязанным историям трех поколений женщин: одна родилась во время русской революции, другая была тайно вывезена из Советского Союза для Сталина только для того, чтобы провести свое детство в качестве нелегальной иммигрантки в Америке эпохи Маккарти, и третий вырос в Америке. Русско-американский наркопритон.

Три поколения должны скрывать свое еврейское происхождение в разной степени в зависимости от контекста. Все три должны иметь дело с женоненавистничеством в различных формах и контекстах. Каждое поколение этой семьи имеет болезненное начало. Каждое поколение открывает определенную возможность величия, если оно омрачено той или иной роковой ошибкой.

Если Баренбаум хотел написать классическую семейную историю, кости наверняка существовали. Это создало четкую, многопоколенческую полосу как для занимающей центральное место семьи Берковых, так и для бурной истории России 20-го века, которая нависла над их жизнями. Разработанными ею сложными характерами автор может заставить читателя до конца догадаться, переживет ли какое-либо поколение этой семьи самоуничтожение.

Но такие женщины предпринимают действия, которые находят отклик не только в будущем, но и в прошлом, так как папа Анна, главный инженер советской программы создания ядерного оружия, а затем и Чернобыльского реактора, изобрел машину времени с атомным двигателем (хотя и такую, которая убивает чуть больше пользователя с каждым прыжком). ).

Это добавляет новые измерения к фундаментальным вопросам романа: каковы пределы индивидуальной воли к преодолению грозных исторических сил и глубоко укоренившихся межпоколенческих травм? Какое значение, соответственно, следует придавать длинной «дуге неверных решений» в жизни человека по сравнению с теми единичными промахами, которых можно было бы избежать за короткий скачок во времени?

Это интересный новый поворот вопроса, часто возникающего в историях о путешествиях во времени: судьба против свободы воли. Но это также вопрос человеческой природы: предрасположены ли наши глубочайшие психологические несовершенства к тому, чтобы разрушить нашу жизнь, или мы можем преодолеть эти трещины и стать целыми?

Действие более раннего романа Бирнбаума происходит на русском фронте во время Первой мировой войны, поэтому в нем очень важно проводить исторические исследования. Было бы невозможно получить ясное представление о том, что значит быть советской еврейкой, будь то за железным занавесом или за его пределами, если бы читателю также не была дана правдоподобная картина того, какими на самом деле были эти места и эпохи. Как и люди, которые там живут.

сюжетный прием Анна Атомиксерия комиксов, написанная Молли о своей давно потерянной матери, о себе, а затем и о дочери, напоминающая роман Майкла Шейбона, получивший Пулитцеровскую премию, Удивительные приключения Кавалера и Клея, где еврейские беженцы в Соединенных Штатах в 1939 году создают антинацистского супергероя комиксов. Баренбаум проводит меньше времени со своими супергероями, но они обеспечивают связь между тремя поколениями женщин, которые на протяжении большей части романа разлучены.

Это длинный роман об идеях и среднем составе персонажей, но никто не остался позади, а главные роли в конце мастерски связаны. История не является строго линейной, но развитие повествования логично и легко привлекает читателя, не телеграфируя в конце. Это солидная работа второкурсника от писателя, о котором мы определенно не слышали.

Джоэл Бойс — писатель и педагог из Виннипега.