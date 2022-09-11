Три способа, которыми российские бизнесмены могут избежать западных санкций

Западные санкции заманили в ловушку больше российских бизнесменов, и некоторые говорят, что они несправедливо преследуются. Могут ли работники частного сектора снизить риски классификации? Возможно, если они сделают сложный выбор.

В 2014 году большинство состоятельных россиян молчали о вторжении в Украину и незаконной аннексии Крыма. Некоторые на Западе расценили молчание как соучастие. Возобновление войны Москвы вызывает еще большую тревогу. Возникают вопросы о том, как лидеры российского бизнеса сопоставляют ценность лояльности Кремлю с долгосрочными или глобальными интересами, которые могут различаться. А как насчет гражданской ответственности руководителей бизнеса?

Состоятельные россияне пользуются западными льготами, от безопасных банковских услуг до качественного образования, безопасного проживания и отдыха в Европе. Но кое-кто на Западе счел бы их менее мужественными, если бы они не выступили против агрессии России на Украине и массовых убийств мирных жителей.

Эта обеспокоенность помогает укрепить консенсус в отношении поддержки Западом санкций, которые могут иметь мощные последствия для России, испытывающей нехватку капитала. Предприятия могут быть отрезаны от западных рынков капитала, чтобы получить новое акционерное или кредитное финансирование. Для многих это может не иметь немедленного эффекта, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе такой доступ может иметь жизненно важное значение.

Кто-то скажет, что Соединенные Штаты не торопятся наказывать отдельных лиц. В марте 2014 года президент Обама санкционировал санкции против «лиц… ответственность за нарушениесуверенитет и территориальная целостность Украины или «кража активов» ее народа. Ранние санкции были направлены против нескольких должностных лиц и двух сотрудников КГБ. близкие Президент Владимир Путин, управляющий госкомпаниями, генеральный директор «Роснефти» Игорь Сечин и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Поскольку конфликт на востоке Украины продолжает бушевать, терпение Соединенных Штатов истощилось. В апреле 2018 года США начали вводить санкции частный сектор бизнес лидеры. Первыми были Олег Дерипаска, владелец алюминиевой и автомобильной компаний, и Виктор Вексельберг, владелец конгломерата, в который входят алюминиевые, нефтяные, энергетические, телекоммуникационные и другие активы. В просочившемся дипломатическом письме США Дерипаска описывается как «между 2-3 олигархаК кому чаще всего обращается Путин.Но Вексельберг не был замечен слишком близко к российскому президенту, что намекает на то, что политика санкций США может забросить более широкую сеть.

В этом контексте Соединенные Штаты заявили в марте прошлого года, что «Расширенный список«Цели: «элиты и члены семьи», поддерживающие Путина… или «обогащаться за счет русского народа… поднять членов семьи на высокие посты… (или) сесть во главе крупнейших компаний в Россия и … предоставляют ресурсы для поддержки вторжения в Украину.

В июле США выделили три бизнес частного сектора Лидеры: Андрей Мельниченковладевший компаниями по производству удобрений «ЕвроХим» и угольной компанией, Александр ПономаренкоПредседатель Совета директоров крупнейшего аэропорта России Дмитрий БомбянскийПроизводитель трубного и рельсового оборудования.

Другие российские бизнесмены могут быть оштрафованы без особой причины. С другой стороны, они могут попасть в ловушку того, что превратилось в общую экономическую войну. В результате бизнес-лидеры могут быть менее способны оценить риск воздействия санкций, но они все же могут снизить его. Вот как.

захлопнуть войну. У некоторых бизнес-лидеров есть. В феврале банкир Михаил Фридман заявил, что война может «не будет ответомДерипаска призвал к переговорамКак можно быстрее«Стальной магнат Алексей Мордашев сказал, что»неприятный«Что гибли украинцы и русские. В марте владелец мировой стали Владимир Лисин заявил о потерянных жизнях»Невозможно оправдать. В апреле Олег Тиньков, старший банкир, сказал: «Мы против этой войны. Вскоре он был вынужден продать свой банк с огромным дисконтом.

Виноват Кремль. Критики войны может быть недостаточно. Несмотря на критику Мордашева, США и Евросоюз ввели против него санкции. Бизнес-лидеры могут быть смелее, если они более рискованны. Они могут обвинить российские власти или отказаться поддерживать военные действия. Похоже, ни один видный бизнес-лидер не сделал этого. Наказание Тинькова может стать сдерживающим фактором.

Помогите Украине. Лидеры российского бизнеса могут искать способы помочь Украине или ее народу. Они или их компании могут поддерживать украинских беженцев. Они могут прекратить взыскание украинского долга. Они могут помочь в странах, которые страдают от сопутствующего ущерба от санкций, например в Центральной Азии.

Дискриминационному профилированию необходимо положить конец, когда органы национальной безопасности смогут спасать жизни, защищая уязвимых с медицинской точки зрения пользователей учреждений.



Некоторые лидеры российского бизнеса могут подумать, что попали в настоящий шторм. Кремль требует лояльности, но его война уничтожила беспрецедентную коммерческую ценность. Военные неудачи и экономический спад могут ослабить власть кремлевских лидеров или привести к переменам. Если к власти придут новые лидеры, они могут обратиться за экономической помощью через улучшение отношений с Западом, но фирмы, находящиеся под санкциями, могут потерять свою власть. Если будет достигнуто мирное урегулирование, компании, находящиеся под санкциями, могут захватить больше своих активов на Западе, чтобы помочь финансировать восстановление Украины.

Руководители российского бизнеса имеют обязательства перед сотрудниками, собственниками, поставщиками и клиентами. Они должны прилагать разумные усилия для защиты этих интересов. Хотя бизнес-лидеры могут опасаться власти Кремля, они также могут понимать, что война, изоляция и экономическая эрозия России представляют все большую угрозу для их бизнеса. Проверь их.

Уильям Кортни — адъюнкт-старший научный сотрудник некоммерческой беспартийной корпорации RAND и был послом США в Казахстане и Грузии. Он был исполнительным директором компании.