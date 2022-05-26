Три студента бакалавриата W&M получают стипендии Buren

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Трое студентов William & Mary получили престижную стипендию Дэвида Л. Борена для изучения иностранных языков за границей при поддержке Образовательной программы по национальной безопасности (NSEP). Коллин Абшер (24 года), Сэм Рофман (23 года) и Мира Вроблевски (23 года) получат финансирование на обучение за границей в следующем году.

Стипендии Buren находятся в ведении Института международного образования (IIE) и присуждаются студентам и аспирантам в Соединенных Штатах для получения языковых навыков и опыта в странах, которые имеют решающее значение для будущей безопасности и стабильности Соединенных Штатов. пресс-релиз Института международного образования.

Абшер, Роффман и Роблоски были среди 208 студентов бакалавриата по всей стране, получивших стипендии Buren из 458 претендентов.

В обмен на финансирование получатели Boren должны согласиться работать на федеральное правительство в течение как минимум одного года после завершения учебы.

Абшер, двойная специальность из Фредериксбурга, штат Вирджиния, планирует в течение шести месяцев изучать китайский язык и культуру в программе интенсивного изучения китайского языка Национального Тайваньского университета в Тайбэе, Тайвань.

Он также планирует стать волонтером в Тайваньском обществе прав человека, где этим летом планирует получить стипендию Фримена вместе со стипендией Language Cash. Он планирует изучать международное право в китайском учреждении после окончания William & Mary.

Роффман, специалист по данным из Хеймаркета, штат Вирджиния, планирует изучать корейский язык, культуру и литературу в 2022-23 учебном году в университете Йонсей в Сеуле, Корея. Она надеется работать в сфере национальной безопасности, где она сможет использовать свой исследовательский опыт, навыки STEM, знание иностранных языков и знания в области анализа данных для поддержки национальной безопасности после окончания W&M.

Вроблевски, специалист по международным отношениям и российским и постсоветским исследованиям из Фоллс-Черч, штат Вирджиния, планирует пройти углубленные уроки русского языка, а также курсы страноведения в 2022-23 учебном году в Алматы, Казахстан. Она надеется выполнить требования службы Борен в Государственном департаменте или USAID, а затем продолжить работу на государственной службе и в дипломатии. Она мечтает однажды стать сотрудником дипломатической службы.

Студенты, заинтересованные в получении стипендии Boren, должны подать заявку или связаться с Управлением по академическим вопросам бакалавриата.