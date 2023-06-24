Три человека погибли в результате последних авиаударов России по Украине

По словам украинских официальных лиц, по меньшей мере три человека были убиты в Киеве рано утром в субботу после того, как Россия нанесла последние ночные авиаудары по Украине.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что ракеты были нацелены как минимум на пять районов страны. Он добавил, что в результате взрыва многоэтажки в столице три человека погибли и восемь получили ранения. «Это стиль террористов. Стиль России», — написал он в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Украинские военные заявили, что средства ПВО уничтожили 41 из 51 крылатой ракеты, а также два беспилотника, запущенных Россией в ходе атаки. В отдельной публикации глава военного ведомства в Киеве Сергей Попко рассказал, что повреждения высотке нанесли осколки упавшей ракеты. Он добавил, что по городу было сброшено более 20 ракет.

В субботу утром спасатели искали завалы на месте происшествия, так как в одной из сторон здания была замечена дыра. Мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram, что под завалами могут оказаться еще люди. Официальные лица на юго-востоке Днепропетровской области заявили, что восемь человек получили ранения, двое из них дети, и несколько зданий были разрушены в результате обстрелов.

Губернатор области Сергей Лысак сообщил, что средства ПВО уничтожили девять ракет и три беспилотника, но пострадали жилые дома в столице области Днепре и неустановленный объект инфраструктуры. Губернатор Олег Синхопов заявил, что не менее двух российских ракет нацелены на Харьков, второй по величине город Украины, одна попала в промышленную зону, а другая повредила газопровод. Он сказал, что травм нет.

Сообщалось о взрывах и в других городах, но о пострадавших или разрушениях не сообщалось. Москва начала наращивать регулярные воздушные удары по Украине в мае, когда киевские военные планировали контрнаступление, которое сейчас продолжается, чтобы отбить оккупированные Россией территории на востоке и юге.

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