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Три человека погибли и один пропал без вести из-за дождя в крупнейшем городе Новой Зеландии

28 января, 2023
Toma Kulikov

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия (AP) — Три человека погибли и по крайней мере один пропал без вести после того, как рекордные уровни дождя обрушились на крупнейший город Новой Зеландии, вызвав массовые разрушения, сообщили власти в субботу.

Премьер-министр Крис Хепкинс прилетел в Окленд на военном самолете после объявления чрезвычайного положения в регионе.

«Нашим приоритетом является обеспечение безопасности жителей Окленда, их жилья и доступа к основным услугам, в которых они нуждаются», — сказал Хипкинс.

Он сказал, что в городе идет масштабная уборка, и что люди должны оставаться дома, если это возможно. Он сказал, что ухудшение погоды может быть временным, поскольку ожидается более сильный дождь.

«Это беспрецедентное событие в последнее время», — сказал Хипкинс.

По данным метеорологических агентств, пятница была самым дождливым днем ​​за всю историю наблюдений в Окленде, превзойдя количество осадков, которое обычно выпадает в течение всего лета за один день. В пятницу вечером всего за три часа в некоторых местах выпало более 15 см (6 дюймов) дождя.

Дождь перекрыл дороги и лил дома. Сотни людей застряли в аэропорту Окленда в одночасье после того, как аэропорт приземлил все рейсы, а некоторые части терминала были затоплены.

Полиция сообщила, что они нашли тело мужчины в затопленном колодце и еще одно тело на затопленной автостоянке. Они добавили, что пожарные и экстренные службы обнаружили третье тело после оползня, вызвавшего падение дома в пригороде Ремуара. Полиция сообщила, что один человек пропал без вести после того, как его унесло паводковыми водами.

По словам Хипкинса, в большинстве мест электричество было восстановлено, хотя около 3500 домов остались без электричества.

Видео, размещенное в Интернете, показало, что в некоторых местах вода была глубокой.

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Депутат Рикардо Менендес опубликовал видео, на котором вода течет в дома. «Нам просто пришлось эвакуировать наш дом, потому что вода действительно поднималась и текла», — написал он в Twitter.

Пожарная служба Новой Зеландии заявила, что ее бригады отреагировали на более чем 700 инцидентов в регионе, а сотрудники получили более 2000 вызовов службы экстренной помощи.

«У нас были все доступные сотрудники и волонтеры, чтобы реагировать на самые критические события», — сказал районный администратор Брэд Мосби.

Мосби сказал, что бригады спасли 126 человек, которые оказались запертыми в домах или автомобилях или попали в автомобильные аварии.

Air New Zealand заявила, что возобновила внутренние рейсы в Окленд и обратно в субботу днем, но пока не уверена, когда возобновятся международные рейсы.

«Наводнение оказало значительное влияние на наши операции в Окленде», — сказал Дэвид Морган, главный специалист по эксплуатации и безопасности авиакомпании. «Мы работаем над тем, чтобы доставить клиентов до конечного пункта назначения и вернуть наш экипаж и самолет в нужное место. Может потребоваться несколько дней, чтобы все вернулось в нужное русло».

В серии обновлений в Твиттере аэропорт Окленда сообщил, что люди смогли покинуть аэропорт рано утром в субботу и отправиться в свои дома или жилье после того, как сотни людей провели ночь в терминале.

«Это была долгая и сложная ночь в аэропорту Окленда, мы благодарим всех за терпение», — написали в аэропорту.

«К сожалению, из-за ранее затопления в зале выдачи багажа мы в настоящее время не можем вернуть вам зарегистрированный багаж», — написали в аэропорту. «Ваша авиакомпания примет меры к ее возвращению позже».

Шторм также привел к отмене концерта Элтона Джона до того, как он должен был начаться в пятницу вечером. Другой концерт Джона, запланированный на стадионе на вечер субботы, также был отменен.

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Ожидалось, что каждый концерт на стадионе Маунт Смарт будет посещать около 40 000 человек. Тысячи уже были на месте в пятницу вечером, когда организаторы решили отменить незадолго до того, как Джон вышел на сцену в 19:30.

Многие посетители концертов, столкнувшиеся с обстоятельствами, были разочарованы тем, что решение не было принято за несколько часов до этого.

Мэр Окленда Уэйн Браун ответил на критику за то, что его офис плохо информировал о серьезности ситуации и отложил объявление чрезвычайного положения примерно до 21:30 пятницы.

Он сообщил, что сроки введения чрезвычайного положения ориентируются на экспертов.

«Мы проверим все, что произошло», — сказал Браун. «Мы должны убедиться, что координация и консультации с общественностью являются правильными».

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