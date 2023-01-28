Три человека погибли и один пропал без вести из-за дождя в крупнейшем городе Новой Зеландии

ВЕЛЛИНГТОН, Новая Зеландия (AP) — Три человека погибли и по крайней мере один пропал без вести после того, как рекордные уровни дождя обрушились на крупнейший город Новой Зеландии, вызвав массовые разрушения, сообщили власти в субботу.

Премьер-министр Крис Хепкинс прилетел в Окленд на военном самолете после объявления чрезвычайного положения в регионе.

«Нашим приоритетом является обеспечение безопасности жителей Окленда, их жилья и доступа к основным услугам, в которых они нуждаются», — сказал Хипкинс.

Он сказал, что в городе идет масштабная уборка, и что люди должны оставаться дома, если это возможно. Он сказал, что ухудшение погоды может быть временным, поскольку ожидается более сильный дождь.

«Это беспрецедентное событие в последнее время», — сказал Хипкинс.

По данным метеорологических агентств, пятница была самым дождливым днем ​​за всю историю наблюдений в Окленде, превзойдя количество осадков, которое обычно выпадает в течение всего лета за один день. В пятницу вечером всего за три часа в некоторых местах выпало более 15 см (6 дюймов) дождя.

Дождь перекрыл дороги и лил дома. Сотни людей застряли в аэропорту Окленда в одночасье после того, как аэропорт приземлил все рейсы, а некоторые части терминала были затоплены.

Полиция сообщила, что они нашли тело мужчины в затопленном колодце и еще одно тело на затопленной автостоянке. Они добавили, что пожарные и экстренные службы обнаружили третье тело после оползня, вызвавшего падение дома в пригороде Ремуара. Полиция сообщила, что один человек пропал без вести после того, как его унесло паводковыми водами.

По словам Хипкинса, в большинстве мест электричество было восстановлено, хотя около 3500 домов остались без электричества.

Видео, размещенное в Интернете, показало, что в некоторых местах вода была глубокой.

Депутат Рикардо Менендес опубликовал видео, на котором вода течет в дома. «Нам просто пришлось эвакуировать наш дом, потому что вода действительно поднималась и текла», — написал он в Twitter.

Пожарная служба Новой Зеландии заявила, что ее бригады отреагировали на более чем 700 инцидентов в регионе, а сотрудники получили более 2000 вызовов службы экстренной помощи.

«У нас были все доступные сотрудники и волонтеры, чтобы реагировать на самые критические события», — сказал районный администратор Брэд Мосби.

Мосби сказал, что бригады спасли 126 человек, которые оказались запертыми в домах или автомобилях или попали в автомобильные аварии.

Air New Zealand заявила, что возобновила внутренние рейсы в Окленд и обратно в субботу днем, но пока не уверена, когда возобновятся международные рейсы.

«Наводнение оказало значительное влияние на наши операции в Окленде», — сказал Дэвид Морган, главный специалист по эксплуатации и безопасности авиакомпании. «Мы работаем над тем, чтобы доставить клиентов до конечного пункта назначения и вернуть наш экипаж и самолет в нужное место. Может потребоваться несколько дней, чтобы все вернулось в нужное русло».

В серии обновлений в Твиттере аэропорт Окленда сообщил, что люди смогли покинуть аэропорт рано утром в субботу и отправиться в свои дома или жилье после того, как сотни людей провели ночь в терминале.

«Это была долгая и сложная ночь в аэропорту Окленда, мы благодарим всех за терпение», — написали в аэропорту.

«К сожалению, из-за ранее затопления в зале выдачи багажа мы в настоящее время не можем вернуть вам зарегистрированный багаж», — написали в аэропорту. «Ваша авиакомпания примет меры к ее возвращению позже».

Шторм также привел к отмене концерта Элтона Джона до того, как он должен был начаться в пятницу вечером. Другой концерт Джона, запланированный на стадионе на вечер субботы, также был отменен.

Ожидалось, что каждый концерт на стадионе Маунт Смарт будет посещать около 40 000 человек. Тысячи уже были на месте в пятницу вечером, когда организаторы решили отменить незадолго до того, как Джон вышел на сцену в 19:30.

Многие посетители концертов, столкнувшиеся с обстоятельствами, были разочарованы тем, что решение не было принято за несколько часов до этого.

Мэр Окленда Уэйн Браун ответил на критику за то, что его офис плохо информировал о серьезности ситуации и отложил объявление чрезвычайного положения примерно до 21:30 пятницы.

Он сообщил, что сроки введения чрезвычайного положения ориентируются на экспертов.

«Мы проверим все, что произошло», — сказал Браун. «Мы должны убедиться, что координация и консультации с общественностью являются правильными».