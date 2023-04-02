Трое граждан Великобритании захвачены талибами в Афганистане | новости талибов

Некоммерческая группа сообщает, что к врачу из благотворительной организации, путешественнику и неназванному третьему человеку «хорошо относятся», поскольку министерство иностранных дел пытается связаться с ними.

Британская некоммерческая организация сообщает, что трое британцев, в том числе работник благотворительной организации, удерживаются талибами в Афганистане, а министерство иностранных дел Великобритании заявляет, что работает над установлением контакта с ними.

В заявлении, опубликованном в субботу, Государственный департамент заявил, что оказывает поддержку их семьям.

Сеть Президиума заявила, что оказывает помощь двум из арестованных, 53-летнему филантропу Кевину Корнуэллу и неназванному мужчине.

Он также подтвердил, что третьим человеком является Майлз Ратледж, 23 года, британский турист, который в августе 2021 года привлек широкое внимание и критику в социальных сетях за поездку в Афганистан, несмотря на возвращение талибов к власти после вывода иностранных сил под руководством США из страны.

«Мы думаем, что они здоровы и чувствуют себя хорошо», — сказал Скотт Ричардс из Presidium Network британскому Sky News. «У нас нет оснований полагать, что они подвергались какому-либо жестокому обращению, такому как пытки, и нам сказали, что они находятся в таком хорошем состоянии, как можно было бы ожидать в таких обстоятельствах».

Он сказал, что между властями не было «значимых контактов», и двое мужчин помогали ему, сказал он, добавив, что их арест связан с недоразумением по поводу того, что, по его словам, было лицензированным оружием в комнате Корнуэлла.

Двое мужчин, которым помогал президент, были арестованы тайной полицией талибов 11 января.

Неясно, как долго Рутледжа удерживали.

Министр внутренних дел Великобритании Соэлла Браверман заявила Sky News: «Любой, кто путешествует в опасные уголки мира, должен проявлять максимальную осторожность». «Если они собираются это сделать, они всегда должны действовать в соответствии с рекомендациями по поездкам, выпущенными Государственным департаментом».

«Если есть риск для безопасности людей, и если они являются гражданами Великобритании за границей, правительство Великобритании сделает все возможное, чтобы обеспечить их безопасность. Правительство ведет переговоры и прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность людей».

В прошлом году талибы освободили опытного телеоператора и еще четырех британцев, которых они удерживали в течение шести месяцев.

«Аль-Джазира» обратилась к официальным лицам «Талибана» за комментариями, но на момент публикации не получила ответа.