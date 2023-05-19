Трое курсантов ВВС были отобраны для службы в Космических силах США.

Трио Tar Heel станет новыми стражами галактики.

Эйвери Берг, Джулиана Поэрима и Габриэль Палмер входят в число 135 курсантов ВВС, недавно отобранных по всей стране для назначения в Космические силы США.

Основанные в 2019 году Космические силы создали первый новый вид Вооруженных сил США за 73 года. Личный состав Космических войск, организованных под командованием ВВС, называется рейнджерами.

сказала подполковник Бри Феллин, начальник отдела, профессор летных исследований и командир 590 Проект по продаже готовой одежды 590 в колледже искусств и наук. «Это поистине историческое достижение, и мы очень гордимся будущим американских космических сил здесь, в Университете Северной Каролины. Это свидетельство высокого уровня студентов университета и студентов программы AFROTC, выбранных в качестве лидеров в глобальных космические операции».

Согласно веб-сайту Космических сил, создание филиала стало результатом «широкого признания того, что космос является императивом национальной безопасности». По словам Фелина, регенты могут заниматься такими сферами карьеры, как космические операции, операции по созданию эффектов в киберпространстве, разведка, приобретение или разработка.

Для этих трех кадетов Каролины нет предела возможностям — узнайте о новых стражах ниже.

Эйвери Берг

Берг родился в Смитфилде, штат Северная Каролина, и осенью был принят в Школу медсестер UNC.

Берг решила присоединиться к отряду 590, также известному как «Голубое небо», «по прихоти», потому что оба ее родителя служили в ВВС. Проработав всего несколько месяцев в программе в течение первого года, она поняла, что приняла правильное решение.

«Я начала понимать, насколько важны ВВС для лидерства и личностного роста», — сказала она. «Мои любимые воспоминания о колледже связаны с моими одноклассниками из AFROTC. Мне так повезло, что у меня есть такие замечательные сверстники, с которыми я рос на протяжении всего своего путешествия по Каролине и дружил на всю жизнь».

Берг выбрала специальность медсестры, потому что ее всегда интересовала сфера медицины. В Космических силах ее основным вариантом карьеры были приобретения, но она также заинтересована в том, чтобы больше узнать о сфере разведки.

Этим летом она примет участие в 17-дневной оценочной подготовке ROTC на базе ВВС Максвелл в Монтгомери, штат Алабама, и продолжит профессиональное развитие на базе космических сил Ванденберг в округе Санта-Барбара, Калифорния, чтобы узнать больше о том, как действуют космические силы. Она также будет работать в грузовике с мороженым своей семьи, прежде чем вернуться в кампус в качестве помощника резидента в Carolina Housing.

«Мне не терпится увидеть, куда меня приведут Космические силы как человека и как лидера», — сказала она.

Юлиана Бойерима

Борема родился в городе Роли, штат Северная Каролина, и изучает двойную специализацию в области германских и славянских языков, литературы, мира, войны и обороны, а также дополнительную специальность в области аэронавтики.

Боэрема сказала, что вступление в Космические силы дает ей возможность влиять на новую и растущую культуру карьеры в армии.

«Изначально я заинтересовалась космическими войсками после того, как летом 2022 года у меня появилась возможность изучать российскую дезинформацию и космическую культуру в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса», — сказала она. «Я с нетерпением жду возможности служить своей стране таким уникальным способом».

UNC AFROTC помог ей понять, что такое хорошее вождение.

«Настоящее лидерство — это сложная концепция, и сообщество AFROTC поддерживало и направляло меня в моем пути развития в качестве эффективного лидера в ROTC и в качестве студентки UNC», — сказала она.

Этим летом Борема также примет участие в полевых учениях на базе ВВС Максвелл. Впоследствии она была выбрана для профессионального развития в отделе управления и контроля ядерных космических операций на базе ВВС имени Фрэнсиса Э. Уоррена недалеко от Шайенна, штат Вайоминг. Она также будет помогать управлять цветочным магазином своей семьи.

Габриэль Палмер

Уроженец Кэмерона, штат Северная Каролина, Палмер занимается управлением и общественными делами.

Он заинтересован в том, чтобы занять должность офицера разведки в Космических силах «из-за возможности применить свои знания в области истории и стратегии и использовать коллективный разум».

«Я горжусь этой возможностью, потому что я стремился присоединиться к Космическим силам с момента их создания», — сказал Палмер. «Для меня большая честь, что эта цель была достигнута».

Палмер сказал, что AFROTC предоставил ему сообщество людей с уровнем амбиций, соизмеримым или превышающим его уровень амбиций.

«Они влияют на меня, указывая, где и как я могу улучшить свои способности, что привело к лучшему опыту в Каролине», — сказал он.

В летние планы Палмера входит посещение полевых учений на базе ВВС Максвелл, работа над личной физической подготовкой и обучение навыкам, которые будут способствовать его будущей карьере.