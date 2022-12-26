Трое погибших при втором нападении на базу Энгельс в глубине России

(Рейтер) — Российские информационные агентства сообщили со ссылкой на Минобороны России, что трое российских военнослужащих погибли рано утром в понедельник, когда упали обломки украинского беспилотника, сбитого во время его атаки на базу в Саратовской области России. .

Это вторая атака на «Аль-Каиду» в этом месяце.

«Украинский беспилотник был сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области», — сообщили российские информационные агентства.

«В результате падения обломков самолета смертельно ранены трое российских военнослужащих из состава технического состава, находившихся в аэропорту».

База недалеко от Саратова, примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы и в сотнях километров от линии фронта на Украине, подверглась бомбардировке 5 декабря, что, по словам России, было ударом украинских беспилотников по двум российским авиабазам. день.

Аналитики говорят, что двойные удары нанесли России огромный удар по ее репутации и вызвали вопросы о том, почему ее оборона терпит неудачу, и внимание переключилось на использование беспилотников в войне между соседями.

Украина никогда публично не брала на себя ответственность за теракты в России, однако заявляла, что такие инциденты составляют «карму» за российское вторжение.

В Минобороны РФ заявили, что авиационная техника не пострадала, но, по неофициальным сообщениям в российских и украинских соцсетях, несколько самолетов было уничтожено.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить эти сообщения.

Ранее в понедельник губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфраструктуры в результате аварии не пострадали.

«Абсолютно никакой угрозы населению нет, — сказал Бусаргин. — Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали».

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