Взрыв боеприпаса в результате «неосторожного» обращения с гранатой в Белгородской области России, на границе с Россией Украина Трое солдат были убиты и 16 ранены. Русский Об этом в воскресенье сообщили информационные агентства.
Государственные информационные агентства со ссылкой на местные экстренные службы сообщили, что взрыв произошел в Доме культуры, перепрофилированном для Вооруженных сил России под склад боеприпасов.
Информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что по состоянию на вечер воскресенья еще восемь солдат числятся пропавшими без вести.
В заявлении местных экстренных служб говорится: «В результате непреднамеренного подрыва гранаты сержантом в палате… возник пожар. 16 военнослужащих, в том числе нападавший, доставлены в больницу. Еще трое погибли». Об этом сообщили информационные агентства.
Информационное агентство ТАСС сообщило, что местные власти заявили, что «небрежное обращение» с бомбой привело к ее детонации.
Каналы 112 и Baza Telegram, которые связаны с российскими правоохранительными органами, заявили, что погибшие и раненые были призывниками, призванными воевать в Украине в рамках мобилизационной кампании.
В сообщениях не сообщается, когда произошла авария.
Белгородская область граничит с северо-востоком Украины, где город Харьков подвергся многочисленным ракетным обстрелам со стороны России после вторжения в Украину в феврале прошлого года.
В октябре боевик открыл огонь по одной из многочисленных военных баз в Белгородской области, убив 11 военнослужащих.
Склады с горючим и боеприпасами также подверглись взрывам, которые Москва назвала украинскими атаками. Киев, не взяв на себя ответственность, назвал это «кармой» российского вторжения.
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