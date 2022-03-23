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Трое российских космонавтов прибыли на космическую станцию ​​после 3,5-часовой орбитальной погони (видео)

23 марта, 2022
Marfa Fedoroa

Прилетели трое российских космонавтов. Международная космическая станция Сегодня (18 марта) завершилась короткая орбитальная погоня.

русский космический корабль Союз На борту Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова новый отряд «Причал» пришвартовался к станции в 15:12 по восточному стандартному времени (19:12 по Гринвичу), когда две машины пролетали над восточным Казахстаном.

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