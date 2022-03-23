Трое российских космонавтов прибыли на космическую станцию ​​после 3,5-часовой орбитальной погони (видео)

Прилетели трое российских космонавтов. Международная космическая станция Сегодня (18 марта) завершилась короткая орбитальная погоня.

русский космический корабль Союз На борту Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова новый отряд «Причал» пришвартовался к станции в 15:12 по восточному стандартному времени (19:12 по Гринвичу), когда две машины пролетали над восточным Казахстаном.

Встреча произошла менее чем через 3,5 часа С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета «Союз». .

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Ворота между «Союзом» и станцией открылись в 17:48 по восточному поясному времени (21:48 по Гринвичу), что позволило трем астронавтам встретиться со своими коллегами в орбитальной лаборатории.

Артемьев, Матвеев и Корсаков — первый экипаж космонавтов, совершивший старт с 2000 года, когда Сергей Залотин и Александр Калери совершили последний полет в Россию. Космическая станция Мир . Космонавты с тех пор, конечно, совершили много полетов, но и сегодня они всегда делили свой космический корабль с профессиональным космонавтом из другой страны или с космическим туристом.

Артемьев, Матвеев и Корсаков останутся на станции до сентября. Трое вновь прибывших присоединяются к семи людям в орбитальной лаборатории: астронавтам Антону Шкаплерову, Петру Дуброву и Матиасу Мауреру из Европейского космического агентства, Радже Чари, Радже Чари, Томасу Марчборну, Кайле Бэррон и Марку Ванде Хэю.

Но Шкаплеров, Дубров и Ванди Хи долго на орбите не задержатся; Трио вернется на Землю на борту корабля «Союз» 30 марта. Этот график будет продолжаться, хотя Вторжение России в Украину Представители НАСА заявили, что это вызвало усиление геополитической напряженности, подчеркнув, что работа Международной космической станции продолжается в обычном режиме.

Космическая станция скоро получит больше посетителей. 3 апреля SpaceX планирует Запуск миссии Ax-1 , который отправит четырех граждан в орбитальную лабораторию на восемь дней. Илон Маск запустит астронавтскую миссию Crew-4 для НАСА 19 апреля.

Примечание редактора: эта история была обновлена ​​18 марта в 17:53 по восточному времени (21:53 по Гринвичу) новостями об открытии слота.