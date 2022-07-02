Тропический шторм Бонни формируется и направляется в Центральную Америку.

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Беспорядки, которые синоптики отслеживали более недели в Атлантике и Карибском море, обрели последнее имя. Национальный центр ураганов объявил, что тропический шторм Бонни образовался в 11 часов утра в пятницу примерно в 195 милях к востоку-юго-востоку от Никарагуа. Шторм движется на запад со скоростью 20 миль в час и, как ожидается, достигнет берега недалеко от границы Никарагуа и Коста-Рики в пятницу вечером, где действуют предупреждения о тропических штормах.

«С сегодняшнего дня по субботу в некоторых частях Никарагуа и Коста-Рики вероятны сильные дожди. Ожидаются опасные для жизни внезапные наводнения и оползни», — пишет Национальный центр ураганов.

Бонни — один из трех синоптиков тропических систем, за которыми стоит наблюдать. Одно из возмущений, сформировавшееся в западной части Мексиканского залива, фактически переместилось над верхним побережьем Техаса и юго-западом Луизианы. Хотя он не был достаточно организован, чтобы превратиться в настоящий шторм, он вылил свой груз проливного дождя к северу от Хьюстона.

Третьему возмущению, после Бонни, дается 10-процентный шанс превратиться в тропическую депрессию или шторм на выходных. А вот с пятницы по субботу ожидается сильный дождь на Наветренных островах, которые соединяют Атлантический океан и Карибское море.

Бонни, второй по имени шторм сезона ураганов в Атлантике, Формируется на 16 дней раньше, чем в среднем. Национальное управление океанических и атмосферных исследований проекты Более оживленный сезон, чем обычно: от 14 до 21 названного шторма, в том числе от 6 до 10 ураганов и от 3 до 6 крупных ураганов (категория 3 или выше). Атлантический сезон обычно достигает своего пика в конце августа и сентябре. READ Фердинанд Маркос-младший участвует в президентской гонке на Филиппинах

Подробности о тропическом шторме Бонни

Бонни — это маленький тропический шторм, дующий со скоростью 40 миль в час. В центре урагана ожидается умеренная сила перед выходом на сушу, когда максимальная скорость ветра достигает 50 миль в час.

Хотя такие ветры будут довольно бурными и могут привести к падению деревьев и отключению электроэнергии, основной риск — это проливные дожди, когда шторм пересекает Центральную Америку.

В центре урагана ожидается от 4 до 8 дюймов дождя, а в Никарагуа и Коста-Рике — до фута.

Бонни также могут быть немного приподняты в океане или на высоте от 1 до 3 футов над сушей, обычно рядом и чуть севернее того места, где их центр выходит на сушу.

Ожидается, что после охвата Центральной Америки «Бонни» появится в Тихом океане, где он, как ожидается, наберет силу и, вероятно, превратится в ураган в начале следующей недели. Однако не ожидается, что это будет угрожать Земле.

По словам исследователя тропической погоды Фила Клотсбаха, Бонни встречается довольно редко — среди шести зарегистрированных штормов, зарегистрированных в Карибском бассейне в июле.

тропический шторм # Бонни Образовался в западной части Карибского бассейна. С 1950 года в Карибском море в июле образовалось только пять других названных штормов: Анна 1961

Цезарь 1996

Клодетт 2003

Деннис 2005

Долли 2008 pic.twitter.com/OH3tONT0hU — Филип Клотцбах 1 июля 2022 г.

Тропический ливень в Техасе и Луизиане

Между тем турбулентность над Уэст-Бэй привела к наводнению в пятницу от Галвестона, штат Техас, до Лейк-Чарльз, Лос-Анджелес.

Часы паводка Покройте всю эту область во второй половине дня или вечером. По состоянию на полдень сильный дождь переместился к северу от Хьюстона и Галвестона, но затопил район Золотого треугольника, который включает Бомонт и Порт-Артур, где предупреждения о наводнениях действуют до 15:45. READ Эрдоган заявил, что Турция изгонит 10 западных послов

«Выпало от 4 до 8 дюймов дождя», — пишет Национальная метеорологическая служба. «В зоне предупреждения возможны дополнительные от 1 до 3 дюймов дождя. Внезапные наводнения уже происходят с несколькими сообщениями о затоплении улиц из Порт-Артура и прилегающих районов».

служба погоды Выпустить специальный бюллетень Он предупредил, что скорость осадков может иногда превышать три дюйма в час.

Показать радар Сильный дождь между Бомонтом и Лейк-Чарльзом в полдень в пятницу, но модели прогнозов ожидают, что сильный дождь пойдет постепенно к вечеру.