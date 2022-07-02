Тропический шторм Бонни формируется и направляется в Центральную Америку.

«С сегодняшнего дня по субботу в некоторых частях Никарагуа и Коста-Рики вероятны сильные дожди. Ожидаются опасные для жизни внезапные наводнения и оползни», — пишет Национальный центр ураганов.
Бонни — один из трех синоптиков тропических систем, за которыми стоит наблюдать. Одно из возмущений, сформировавшееся в западной части Мексиканского залива, фактически переместилось над верхним побережьем Техаса и юго-западом Луизианы. Хотя он не был достаточно организован, чтобы превратиться в настоящий шторм, он вылил свой груз проливного дождя к северу от Хьюстона.
Третьему возмущению, после Бонни, дается 10-процентный шанс превратиться в тропическую депрессию или шторм на выходных. А вот с пятницы по субботу ожидается сильный дождь на Наветренных островах, которые соединяют Атлантический океан и Карибское море.
Бонни, второй по имени шторм сезона ураганов в Атлантике, Формируется на 16 дней раньше, чем в среднем. Национальное управление океанических и атмосферных исследований проекты Более оживленный сезон, чем обычно: от 14 до 21 названного шторма, в том числе от 6 до 10 ураганов и от 3 до 6 крупных ураганов (категория 3 или выше). Атлантический сезон обычно достигает своего пика в конце августа и сентябре.
Подробности о тропическом шторме Бонни
Бонни — это маленький тропический шторм, дующий со скоростью 40 миль в час. В центре урагана ожидается умеренная сила перед выходом на сушу, когда максимальная скорость ветра достигает 50 миль в час.
Хотя такие ветры будут довольно бурными и могут привести к падению деревьев и отключению электроэнергии, основной риск — это проливные дожди, когда шторм пересекает Центральную Америку.
В центре урагана ожидается от 4 до 8 дюймов дождя, а в Никарагуа и Коста-Рике — до фута.
Бонни также могут быть немного приподняты в океане или на высоте от 1 до 3 футов над сушей, обычно рядом и чуть севернее того места, где их центр выходит на сушу.
Ожидается, что после охвата Центральной Америки «Бонни» появится в Тихом океане, где он, как ожидается, наберет силу и, вероятно, превратится в ураган в начале следующей недели. Однако не ожидается, что это будет угрожать Земле.
По словам исследователя тропической погоды Фила Клотсбаха, Бонни встречается довольно редко — среди шести зарегистрированных штормов, зарегистрированных в Карибском бассейне в июле.
тропический шторм # Бонни Образовался в западной части Карибского бассейна. С 1950 года в Карибском море в июле образовалось только пять других названных штормов:
Анна 1961
Цезарь 1996
Клодетт 2003
Деннис 2005
Долли 2008 pic.twitter.com/OH3tONT0hU
— Филип Клотцбах 1 июля 2022 г.
Тропический ливень в Техасе и Луизиане
Между тем турбулентность над Уэст-Бэй привела к наводнению в пятницу от Галвестона, штат Техас, до Лейк-Чарльз, Лос-Анджелес.
Часы паводка Покройте всю эту область во второй половине дня или вечером. По состоянию на полдень сильный дождь переместился к северу от Хьюстона и Галвестона, но затопил район Золотого треугольника, который включает Бомонт и Порт-Артур, где предупреждения о наводнениях действуют до 15:45.
«Выпало от 4 до 8 дюймов дождя», — пишет Национальная метеорологическая служба. «В зоне предупреждения возможны дополнительные от 1 до 3 дюймов дождя. Внезапные наводнения уже происходят с несколькими сообщениями о затоплении улиц из Порт-Артура и прилегающих районов».
служба погоды Выпустить специальный бюллетень Он предупредил, что скорость осадков может иногда превышать три дюйма в час.
Показать радар Сильный дождь между Бомонтом и Лейк-Чарльзом в полдень в пятницу, но модели прогнозов ожидают, что сильный дождь пойдет постепенно к вечеру.
В то время как в районе Золотого треугольника он упал на целых 8 дюймов, в большинстве районов Хьюстона он упал примерно на десятую часть дюйма. Дождь обрушился на большую часть внутренних районов Техаса, где наблюдается сильная засуха и сильная жара.
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