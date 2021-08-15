Тропический шторм Фреда Грейса, штат Алабама, Флорида, побережье Мексиканского залива, прогноз выхода на сушу

Фред может принести тропические штормы в Алабаму и побережье Мексиканского залива Флориды.
Идут дожди, и к нам снова присоединяется Адриан Кастеллано, и эффект может быть здесь, в Центральной Алабаме. Да, вероятно, ограниченные эффекты здесь, в Центральной Алабаме. ДЖЕФФ: Мы направляемся в начало следующей недели. Я все еще испытываю серьезные системные сбои. Не тропическое нападение. Не тропический шторм. У него не только четко очерченный центр вращения, но и мыслительный процесс таков, что эти подъемники будут медленными на север или в следующие 24 часа в любое время завтра. ЭТО СТАНОВИТСЯ AINGA TROPICAL STORM FRED. Вы видите след, слегка выпущенный центром урагана во время шоу при выходе на сушу возле залива Молеби поздно вечером в понедельник во время тропического шторма 50 ночей. Вероятно, он быстро ослабнет, когда толкается внутрь. Опять же, для Соединенных Штатов только ограниченные эффекты в Центральной Алабаме. Мы заметим увеличение вероятности дождя в целом, может быть, на пару дюймов, когда мы прорвемся во вторник, также могут быть свежие погодные условия в районах к югу от I-20 во вторник. ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО НА TROPICAL SRMTO GRACE СЕЙЧАС В МЕСТО NR НА НИЖНИХ АНТИЛЛАХ. Он быстро переместится к северо-западному удару. К сожалению, тогда он был желтым, и там путь вел в правильном направлении. Он находится там, в Мексиканском заливе, поэтому мы увидим GRACE плюс FRED довольно скоро в течение следующих пяти-семи дней, поскольку WVTM 13 LIVE DOPPLER становится немного более активным, поэтому он все еще отслеживает несколько областей. Это будет продолжаться в течение следующих нескольких часов, а затем мы должны спуститься вниз после полуночи. Вы можете увидеть, как некоторые из голубей достигают части округа Шелби, еще несколько мест рядом с перекрестком теперь спускаются дальше на юг через части округа Шелби. Вот еще раз взглянем на наш многочасовой прогноз: любые ливни сегодня вечером должны постепенно закончиться, туман в районах ночью до завтрашнего утра, завтра война за скорость. Наблюдайте за увеличением возможностей дождя и грозы по мере того, как мы продвигаемся в воскресенье днем. Итак, дождь подходит к концу в эту вечернюю безветренную погоду для многих из нас всю ночь напролет в обеденное время. Большинство пятен должно высохнуть завтра днем и рано вечером. Вы можете видеть, что охват выходит далеко за рамки тех, которые разбросаны в ряде ливневых дождей и торнадо по всему Центральному, Алабама, поэтому тестирование SECO в начале следующей недели истощает большую часть видимого следа и силы тропического шторма, который был точечным. Во вторник вероятны кратковременные дожди и грозы для Монеды. Вторник будет самым влажным днем, поэтому он повлияет на любые внешние самолеты, которые у вас есть, конечно, некоторые фекальные условия в районах к югу от I-20, а затем мы добавим накануне. Типичная летняя погода с температурной влажностью и ежедневными шансами для пострадавших
Фред может принести тропические штормы в Алабаму и побережье Мексиканского залива Флориды.
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Ожидается, что уникальная слабость к тропической волне возобновится в виде тропического циклона над Мексиканским заливом в воскресенье и принесет риск тропических штормов на побережье Мексиканского залива в Алабаме и Флориде. Национальный центр ураганов сообщает, что система находится на прогнозируемом пути к заливу Алабама и побережью Флориды. Прокрутите вниз, чтобы увидеть последние модели прогнозов тропиков, графики и обсуждение NHC. Посмотрите видео с последним прогнозом выше.
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орбитальный спутник
Сочетание сдвига, вызванного нижней частью верхнего уровня над Мексиканским заливом, и взаимодействия с землей привело к уникальному вырождению в открытую волну.
путь предсказания
Ожидается, что останки Фреда или ее останки пройдут к западу от нижнего побережья Флорида-Кис сегодня днем, пересекут восточную часть Мексиканского залива сегодня вечером в понедельник и переместятся вглубь страны через северное побережье Мексиканского залива в понедельник вечером.
путь предсказания
Ожидается, что останки Фреда или ее останки пройдут к западу от нижнего побережья Флорида-Кис сегодня днем, пересекут восточную часть Мексиканского залива сегодня вечером в понедельник и переместятся вглубь страны через северное побережье Мексиканского залива в понедельник вечером.
модели спагетти
По-прежнему существуют некоторые разногласия по поводу возможной модели, поскольку Фред переезжает на пляж вдоль Северного побережья Мексиканского залива. Вероятно, в путь будут внесены дальнейшие изменения.
Модель GFS
В понедельник ожидается выпадение от 3 до 5 дюймов дождя на островах Кис и в южной части Флориды. Ожидается, что через Флоридские Биг-Бенд и Панхандл они будут иметь длину от 3 до 7 дюймов с максимальной общей изолированностью 10 дюймов. Ожидается, что в Центральную Алабаму из Фреда выпадет от 1 до 2 дюймов дождя.
Евро модель
Начиная с понедельника, последствия сильного дождя и наводнения могут распространиться на внутреннюю часть юго-востока, а также на юг и центральные Аппалачи и Пьемонт, поскольку он уникальным образом взаимодействует с фронтом в регионе.
общее количество дождя
В понедельник ожидается выпадение от 3 до 5 дюймов дождя на островах Кис и в южной части Флориды. Ожидается, что через Флоридские Биг-Бенд и Панхандл они будут иметь длину от 3 до 7 дюймов с максимальной общей изолированностью 10 дюймов. Ожидается, что в Центральную Алабаму из Фреда выпадет от 1 до 2 дюймов дождя.
Прогноз плотности
Максимальная скорость ветра приближается к 35 милям в час с более высокими порывами. Ожидается, что в воскресенье Фарид превратится в тропическую депрессию с постепенным усилением тропического шторма после перестройки системы.
Названия штормов 2021 года
Фред стал шестым по счету штормом сезона ураганов в Атлантике поздно вечером во вторник. До Фреда прошло больше месяца с момента последнего названного Атлантического шторма – Ураган Эльза. В это время года обычно начинается пик сезона ураганов.
Благословение тропической бури
В ближайшие дни Tropical Storm Grace затронет Испаньолу и Кубу. Шторм может достичь Мексиканского залива.