Тропический шторм Фреда Грейса, штат Алабама, Флорида, побережье Мексиканского залива, прогноз выхода на сушу

Фред может принести тропические штормы в Алабаму и побережье Мексиканского залива Флориды. Обновлено: 22:24 CST, 14 августа 2021 г.



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Идут дожди, и к нам снова присоединяется Адриан Кастеллано, и эффект может быть здесь, в Центральной Алабаме. Да, вероятно, ограниченные эффекты здесь, в Центральной Алабаме. ДЖЕФФ: Мы направляемся в начало следующей недели. Я все еще испытываю серьезные системные сбои. Не тропическое нападение. Не тропический шторм. У него не только четко очерченный центр вращения, но и мыслительный процесс таков, что эти подъемники будут медленными на север или в следующие 24 часа в любое время завтра. ЭТО СТАНОВИТСЯ AINGA TROPICAL STORM FRED. Вы видите след, слегка выпущенный центром урагана во время шоу при выходе на сушу возле залива Молеби поздно вечером в понедельник во время тропического шторма 50 ночей. Вероятно, он быстро ослабнет, когда толкается внутрь. Опять же, для Соединенных Штатов только ограниченные эффекты в Центральной Алабаме. Мы заметим увеличение вероятности дождя в целом, может быть, на пару дюймов, когда мы прорвемся во вторник, также могут быть свежие погодные условия в районах к югу от I-20 во вторник. ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО НА TROPICAL SRMTO GRACE СЕЙЧАС В МЕСТО NR НА НИЖНИХ АНТИЛЛАХ. Он быстро переместится к северо-западному удару. К сожалению, тогда он был желтым, и там путь вел в правильном направлении. Он находится там, в Мексиканском заливе, поэтому мы увидим GRACE плюс FRED довольно скоро в течение следующих пяти-семи дней, поскольку WVTM 13 LIVE DOPPLER становится немного более активным, поэтому он все еще отслеживает несколько областей. Это будет продолжаться в течение следующих нескольких часов, а затем мы должны спуститься вниз после полуночи. Вы можете увидеть, как некоторые из голубей достигают части округа Шелби, еще несколько мест рядом с перекрестком теперь спускаются дальше на юг через части округа Шелби. Вот еще раз взглянем на наш многочасовой прогноз: любые ливни сегодня вечером должны постепенно закончиться, туман в районах ночью до завтрашнего утра, завтра война за скорость. Наблюдайте за увеличением возможностей дождя и грозы по мере того, как мы продвигаемся в воскресенье днем. Итак, дождь подходит к концу в эту вечернюю безветренную погоду для многих из нас всю ночь напролет в обеденное время. Большинство пятен должно высохнуть завтра днем ​​и рано вечером. Вы можете видеть, что охват выходит далеко за рамки тех, которые разбросаны в ряде ливневых дождей и торнадо по всему Центральному, Алабама, поэтому тестирование SECO в начале следующей недели истощает большую часть видимого следа и силы тропического шторма, который был точечным. Во вторник вероятны кратковременные дожди и грозы для Монеды. Вторник будет самым влажным днем, поэтому он повлияет на любые внешние самолеты, которые у вас есть, конечно, некоторые фекальные условия в районах к югу от I-20, а затем мы добавим накануне. Типичная летняя погода с температурной влажностью и ежедневными шансами для пострадавших