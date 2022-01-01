Трудно «повысить уровень», когда 10 всегда давят на всех | Филип Инман

MЭкель Гофф в своей новой роли премьер-министра и министра, ответственного за «компромисс», собирается потратить значительные суммы интеллектуального и политического капитала, пытаясь преодолеть разрыв между Юго-Востоком и всем остальным.

Поднятие планки, как нам неоднократно заявлял номер 10, станет определяющим достижением администрации Джонсона, а 2022 год станет годом, когда начнутся усилия по преобразованию часто игнорируемых областей. Имея это в виду, Гофф собирается опубликовать белую книгу, в которой излагаются планы правительства по решению этой огромной задачи.

Пока что перспективы серьезных обязательств в Уайтхолле невелики. Канцлер, например, хочет убедиться, что все, что хочет Гоув, не связано ни с какими новыми деньгами. Утилизация популярна в правительстве, особенно когда речь идет о деньгах.

В ответ Гофф, похоже, вновь сосредоточил внимание на бюрократии, поддерживающей регионы. Он предложил схему, чтобы заполнить географический разрыв между мэрами метрополитенов, которые управляют большинством крупных городских районов Англии, с помощью новой концепции региональных губернаторов по образцу Соединенных Штатов.

Нет предложения имитировать неоколониальные миниатюрные белые дома, в которых размещаются губернаторы в большинстве столиц штатов США — только сеть избранных президентов, способная уменьшить региональные различия и стимулировать рост по всей стране.

Вина Гоффа заключается в его очевидной решимости присоединиться к списку реформаторов, которые уделяют больше внимания структурам, чем желаемым результатам.

Одно из преимуществ, на которое он может претендовать, готовясь противостоять многим укоренившимся и могущественным интересам в провинциях (которые доминируют над аппаратом тори и будут возражать губернаторам), — это отсутствие согласия среди политических оппонентов относительно альтернативы той структуре, которую он представляет.

Одержимость контролем над правительством, когда министры копят власть, а не отказываются от нее, непреодолима. Садик Хан, мэр Лондона

Лейбористы и интеллектуальные банки, которые питают идеи теневых министров, соглашаются в одном — что дополнительные деньги и власть должны быть отведены из Уайтхолла. Но они не нашли альтернативной системы местной демократии, вокруг которой можно было бы сплотиться с тех пор, как предложение Джона Прескотта о провинциальных собраниях было принято. раздавлен в опросе Он проводится на северо-востоке Англии более 25 лет.

И на то есть веская причина. Как обнаружил Прескотт, дополнительные слои правительства представляются общественности как схемы найма на государственную службу. Даже правители, которые стреляют метко, быстро могут показаться заслуживающими работы тем, кто считает себя в первую очередь налогоплательщиками, а во вторую — гражданами.

Рабочие по праву больше интересуются проблемами, которых Гофф хочет избежать, например, как стимулировать более продуктивные региональные экономические факторы, которые зависят от сотрудничества государственного и частного капитала.

Доступ к частному капиталу на северо-востоке, северо-западе и юго-западе Англии, где отсутствие финансирования подрывает корпоративные амбиции, гораздо важнее, чем наличие младшего губернатора.

А как насчет показателей здоровья и образования, которые улучшились не по дням, а по часам? Лондон и Юго-Восток за последние двадцать лет, в то время как стандарты в других частях страны остались на прежнем уровне или снизились?

От избранных мэров Джорджа Осборна до запланированной реформы Гоува дебаты об эффективном и функциональном управлении английскими землями всегда имели приоритет над такими вопросами, как определение и представление местной политической идентичности таким образом, чтобы повысить уровень участия, подотчетности и легитимности. Эти проблемы лежат в основе экономического успеха, потому что они дают людям и сообществам чувство уважения и контроля.

Гоув хочет, чтобы окончательной моделью для всей страны стал Лондон, который, по его словам, при мэре лейбористов и консерваторов поставил стратегические цели, придавая согласованность возрождению и обновлению значительной части столицы.

Последний из этих мэров, Садик ХанЭти фразы говорят о пустом кольце. Он сказал мастер: «Правительство говорит всем другим странам, что у них будет транспортная система в стиле Лондона. Но в Лондоне нет транспортной системы в стиле Лондона, потому что в наши дни правительство так жестко контролирует то, что мы можем и не можем делать.

«Независимо от того, Энди Бернхэм или Энди Стрит, или Джимми Дрисколл на Северо-Востоке, или Дэн Джарвис в Шеффилде, ясно, что необходимо передать больше полномочий. Но каприз контроля над правительством, когда министры копят, а не отказываются от власти, является подавляющий.»

Экономические исследования Оказывается, что большая степень автономии может обеспечить более высокие и более устойчивые темпы роста, и этот прогресс заметен только в течение длительных периодов времени. Почему же тогда кто-то должен доверять Правителям, в то время как их модель, мэр Лондона, ранен по колено, лишен не только средств, чтобы делать что-нибудь значимое, но и Уайтхолла, дышащего за шею?

Если правительство не сможет продвигать местную демократию и принять все, что это влечет за собой, губернаторы и многое другое, что он предлагает, украсит окно для отступающей администрации.