Труп, найденный в заброшенной цистерне в Мексике, принадлежит Дебани Эскобар.

История Депанье Эскобар попала в заголовки газет из-за фотографии, сделанной водителем, который должен был отвезти ее домой той ночью.

Захватывающая история молодой женщины, оставленной поздно ночью на обочине шоссе в северной Мексике, заканчивается печально, поскольку ее разлагающееся тело было найдено в подземном резервуаре для воды в отеле.

Помощник министра общественной безопасности Рикардо Мехия заявил в пятницу, что на теле женщины, которое кажется неузнаваемым после того, что, возможно, провело в воде почти две недели, было ожерелье с распятием и одежда, которую носила Дебанье Эскобар в ночь ее исчезновения.

Несмотря на то, что власти приграничного штата Нуэво-Леон назвали ее обширными поисками, история закончилась так, как это часто бывает в Мексике: ее тело нашли местные жители.

«Рабочие отеля забили тревогу из-за неприятных запахов, исходящих из этого района», — сказал Мехиа.

Позже прокуроры заявили, что подтвердили, что тело принадлежало Эскобару.

Дело Эскобар попало в заголовки газет из-за фотографии, сделанной водителем, который должен был отвезти ее домой той ночью. Непонятно, почему она вышла из машины, но ее отец, Марио Эскобар, сказал, что прокуратура сообщила ему, что записи с камер видеонаблюдения показали, что водитель неуместно прикоснулся к его дочери.

«Я полагаю, что моя дочь не выдержала притеснений», — сказал отец. Водителя допросили, хотя его полное имя не разглашается. Марио Эскобар сказал, что, хотя водитель, возможно, и не убил ее, он несет ответственность за смерть своей дочери.

Водитель, работавший над приложением такси, сделал снимок, на котором 18-летний Дипани выходит живым из машины 8 апреля на окраине Монтеррея. Вот она, молодая женщина, стоящая в одиночестве ночью на обочине шоссе, в юбке и высоких кроссовках. READ Испания решила помиловать заключенных в тюрьму лидеров каталонских сепаратистов во вторник

Картина как бы говорит о явной уязвимости, самоуверенности — или отчаянии — молодой женщины.

Никто не видел ее до позднего четверга, когда следователям удалось вытащить ее тело из 12-футового (4-метрового) резервуара для воды возле придорожного бассейна отеля.

«Прокуроры не выполнили свою работу должным образом», — сказал Марио Эскобар.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что этот случай «вызвал, по логике, много беспокойства и много беспокойства» среди мексиканцев.

Критики встревожены тем фактом, что даже когда власти побуждаются к действиям общественного протеста, расследования редко бывают своевременными и эффективными.

В течение недели, когда, по словам следователей, 200 человек использовали дроны, поисковых собак и обзоры камер видеонаблюдения для поиска Дипани, ее тело на самом деле было недалеко от того места, где ее видели в последний раз.

В последние годы число убийств женщин в Мексике увеличилось с 977 случаев в 2020 году до 1015 в 2021 году. Это были всего лишь случаи, классифицированные как «фемицид» — юридический термин, используемый в Мексике, когда женщин убивают из-за их пола. Фемициды, как правило, намного выше.

Случаи исчезновения женщин также высоки: в этом году пропало около 1600 человек. Чиновники говорят, что 829 из них все еще числятся пропавшими без вести, а 16 были найдены мертвыми.

Незадолго до исчезновения Депанье Эскобара в Монтеррее была убита еще одна женщина, 27-летняя Мария Фернанда Контрерас. Задержан подозреваемый — судя по всему, друг или знакомый женщины.

В течение недели, когда власти искали Эскобара, местные СМИ сообщили, что в штате были обнаружены тела еще пяти женщин и девочек. Все жертвы пропали без вести примерно в то же время, что и Дебани. Четверо из них были в возрасте 16 лет и младше. READ Государственный департамент США

Позже глава правительственного поискового комитета Мари Бальдерас заявила, что отчеты были ошибочными. Она сообщила, что пятеро молодых женщин были найдены живыми.

Проблема не только в том, что власти медлят с расследованием и делают это плохо, но и в том, что они склонны обвинять жертв, сказала Анжелика Ороско, возглавляющая группу родственников Forces United for Our Disappearance в штате Нуэво-Леон.

«Во-первых, они не проводят серьезных расследований или обысков, а во-вторых, заявления властей, которые в некоторых случаях связывают их с незаконной деятельностью», — сказал Ороско.

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Она была особенно расстроена, когда прокурор Нуэво-Леона Густаво Герреро заявил в четверг, что большинство женщин исчезают добровольно или в результате «восстания».

«Основной причиной исчезновения женщин было отсутствие связи с их семьями, разногласия с ними и бунт молодежи», — сказал Герреро. «Большинству исчезнувших женщин от 14 до 25 лет, но это не из-за преступления, это добровольная ситуация».

Это мнение было оспорено Марией де ла Лус Эстрада из Национальной обсерватории фемицида, которая сказала, что когда женщины исчезают, они умирают.

«Это очень серьезно и прискорбно, но в последние годы наблюдается тенденция, когда исчезновения становятся преступлениями вроде фемицида», — сказал Эстрада о деле Эскобара.

Проблема не ограничивается Нуэво-Леоном. Власти другого пограничного штата, Сонора, имеют так много пропавших без вести женщин и мужчин, что прокуратура объявила, что они отправляют мобильные лаборатории в три города, чтобы «собрать образцы ДНК» у родственников пропавших без вести, чтобы помочь идентифицировать найденные там тела.

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