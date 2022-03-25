Трюдо вводит санкции против большего числа россиян на фоне давления со стороны НАТО

БРЮССЕЛЬ. Давление со стороны союзников Канады с целью увеличения оборонного бюджета страны ознаменовало завершение внеочередного саммита по войне в Украине, на котором премьер-министр Джастин Трюдо снова пообещал увеличить военные расходы, но только с туманными предложениями о том, как этого добиться.

Члены НАТО встретились в четверг в бельгийской столице, обсудив стратегию последнего ответа альянса на вторжение России в соседнюю страну и пообещав к июню разработать планы по увеличению расходов на свои вооруженные силы.

Трюдо сказал, что Канада согласилась с этим обязательством, но неоднократно избегала вопросов во время заключительной пресс-конференции о том, будет ли и как его правительство вкладывать значительные новые деньги в канадские вооруженные силы.

Вместо этого премьер-министр сослался на оборонную политику своего правительства в 2017 году, которая обещала инвестировать миллиарды долларов в новое оборудование и персонал. Трюдо сказал, что Канада увеличила свои инвестиции в армию, а также свой вклад в НАТО.

В 2014 году все члены НАТО обязались выделять 2 процента своего национального ВВП на оборону в течение следующего десятилетия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что союзники договорились «удвоить» эти усилия и представить планы выполнения обещания на июньской встрече в Мадриде, Испания.

По оценкам НАТО, оборонный бюджет Канады составляет 1,39 процента ВВП. Даже с обещанными либералам оборонной политикой в ​​миллиарды долларов на новые самолеты, корабли и другое оборудование страна, как ожидается, не достигнет цели НАТО.

Миллиарды дополнительных долларов для достижения этой цели должны были бы занять место в федеральных планах расходов, уже заключенных в рамках многодневной сделки с НДП по внедрению множества новых социальных программ, таких как Pharmacare и стоматологическая помощь, в обмен на поддержку новых демократов. ключевые парламентские голоса.

«Мы всегда стремились делать больше в обороне, и мы будем продолжать делать это», — сказал Трюдо на пресс-конференции.

«Соглашение с NDP в значительной степени касается предоставления канадцам конкретных вещей, но оно никоим образом не влияет на выбор, который мы делаем, и на области, не охватываемые этим соглашением. Канадцы ожидают, что мы будем нести финансовую ответственность».

Аналитик по вопросам обороны Дэвид Перри из Канадского института глобальных дел подсчитал, что Канаде потребуется ежегодно тратить на оборону примерно на 16 миллиардов долларов больше, чтобы выполнить задачу НАТО. В настоящее время он тратит около 30 миллиардов долларов в год.

«Нет быстрого и простого решения, когда правительство взмахивает волшебной палочкой, а мы достигаем 2%», — сказал Берри.

Обещание о расходах прозвучало в конце славного дня в Брюсселе, когда лидеры НАТО, Европейского союза и Большой семерки провели серию встреч по ситуации на Украине, пообещав больше поддержки стране и торпедируя неспровоцированное вторжение в Украину. Кремль.

Лидеры НАТО призвали Москву немедленно инициировать прекращение огня на Украине, предупредили о «серьезных последствиях» применения Россией химического или биологического оружия и призвали Китай «прекратить раздувать ложные нарративы Кремля» и работать над мирным урегулированием конфликта.

Лия Сарсон, эксперт по внешней политике Университета Далхаузи, заявила, что на встрече было подчеркнуто единство единомышленников и предложены способы «предотвратить катастрофическое распространение боевых действий за пределы Украины». Она сказала, что такие решения, как отправка дополнительных войск НАТО на восточный фланг Европы, будут иметь решающее значение для этого ответа.

Действия Трюдо включали новые санкции против 160 членов Совета Федерации РФ и предстоящий запрет на экспорт в Россию определенных товаров и технологий.

Канада и ее союзники нацелились на сотни организаций и россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным. Трюдо сказал, что могут прийти другие, а те, кто уже там, могут остаться на месяцы или годы.

«С такими санкциями дело в том, что да, вы можете начать ощущать эффект через несколько дней или недель, как мы видим сейчас», — сказал он, имея в виду обесценивание рубля и проблемы на российском фондовом рынке.

«В ближайшие месяцы, по мере их продолжения, эта боль будет усиливаться все больше и больше, и российской экономике будет трудно ее вынести».

Руководители стран НАТО также заслушали трогательную речь президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о серьезных трудностях, с которыми его стране пришлось столкнуться за последний месяц.

Российское наступление унесло жизни сотен мирных жителей и тысяч солдат и привело к перемещению 10 миллионов человек с тех пор, как месяц назад начались боевые действия.

Зеленский попросил НАТО предоставить истребители и танки для поддержки его сил, отругал союзников за то, что они не сделали все возможное, и выразил разочарование очевидным отсутствием политической воли со стороны альянса делать больше.

«Украина очень ждет, ждет реальных действий, реальных гарантий безопасности от тех, чье слово заслуживает доверия, чьи действия могут сохранить мир», — написал Зеленский в сети.

Трюдо указал, что Канада рассматривает возможность закупки и отправки большего количества оружия в Украину после того, как министр обороны Анита Ананд сообщила ранее в этом месяце, что запасы канадских вооруженных сил были захвачены.

«Пока президент Зеленский заказывает различное новое оборудование, мы смотрим, что можем отправить», — сказал он.

«Мы также стремимся закупать это оборудование непосредственно у украинцев другими способами, работая с союзниками и делая необходимые инвестиции».

Премьер-министр НАТО говорит, что Cda:

Введены санкции в отношении 160 членов Совета РФ и запрет на экспорт в Россию некоторых товаров и технологий

Выплата дополнительной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов

— 4,8 млн долларов выделено ЮНЕСКО на защиту объектов украинского наследия — Рэйчел Айелло (@rachaiello) 24 марта 2022 г.

Этот отчет был впервые опубликован The Canadian Press 24 марта 2022 года.

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