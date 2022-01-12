Трюдо и президент Украины говорят о санкциях, продлевают обучение, чтобы предотвратить действия российских военных

Президент Украины Владимир Желенский и премьер-министр Джастин Трюдо сегодня обсудили продление военной учебной миссии Канады и возможность введения дополнительных санкций против Москвы.

Накануне прямых переговоров российских дипломатов с Советом НАТО, состоящим из 30 человек, лидеры двух стран провели телефонный разговор — переговоры о возобновлении напряженности между Украиной и Россией.

В своем твите Зеленский сообщил, что говорил с Трюдо о ситуации с безопасностью на Донбассе, восточном регионе страны, где российские прокси с 2014 года воюют с украинскими военными.

Джастин Трюдо Разговаривал по телефону с. Я объяснил ему ситуацию с безопасностью на Донбассе. Мы обменялись мнениями о международных усилиях по смягчению последствий. #ОБЪЕДИНЕНИЕ Мы обсудили возможность продолжения работ и договорились о разумной компенсации семьям. # ПС752 Жертвы вместе. pic.twitter.com/VGbZtLbzuU —ЕЗеленскийУа

Зеленский сказал, что они также обменялись мнениями о международных усилиях по разрядке кризиса и продолжении операции «Унифер» — канадской военной учебной миссии в составе 200 человек, направляющейся в западную часть страны.

В письме министру обороны Аните Ананд либеральное правительство заявило, что хотело бы возобновить работу, когда в марте истечет срок действия его приказа. Для этого потребуется более официальное одобрение кабинета министров.

В заявлении во вторник поздно вечером офис Трюдо призвал премьер-министра «подтвердить твердую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и что любое военное вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, включая комплексные санкции».

«Премьер-министр призвал партнеров Украины к сотрудничеству, чтобы они сплотились перед лицом российской провокации», — говорится в заявлении.

2 июля 2019 года премьер-министр Джастин Трюдо встретился с президентом Украины Владимиром Желенским во время двусторонней встречи Украинской конференции реформ в Торонто. (Крис Хелкрен / Рейтер)

Идея дальнейших санкций, которые будут рассматриваться как ключевой инструмент возмездия за российскую оккупацию Украины, обсуждается союзниками уже несколько недель. И Соединенные Штаты, и НАТО заявили, что не будут посылать войска, чтобы помешать военным действиям в Москве.

В сообщении добавлено, что два лидера надеются, что заседание Совета Россия-НАТО в среду, наряду с другими дипломатическими усилиями, поможет снизить напряженность.

Министр иностранных дел Украины говорит, что, по его мнению, дипломатические усилия его страны до сих пор окупались.

«Единство союзного Запада подрывает уверенность России в договоренностях с американцами, в то время как другие партнеры игнорируются», — сказал Дмитрий Кулеба CBC News.

«Украина продолжает активно работать над укреплением международной солидарности перед лицом сегодняшних угроз.

Разговор Зеленского и Трюдо возник в угрожающем контексте, когда 3000 российских военнослужащих при поддержке танков проводят масштабные учения с боевыми патронами на западе России недалеко от границы с Украиной.

Последние два дня переговоров между высокопоставленными официальными лицами США и российскими переговорщиками в Женеве были бесконечными. Посол США в НАТО Джулиан Смит сегодня заверил союзников, что примет участие в следующей встрече.

«НАТО привержено открытому и содержательному диалогу с Россией», — сказал Смит. «В то же время мы едины в предотвращении угроз в отношении союзников по НАТО и агрессии России против наших союзников в Европе».

Россия призвала НАТО дать письменные гарантии Украине и другой бывшей советской республике, Грузии, что она не будет расширяться на восток. США, НАТО и Украина категорически отвергли эту просьбу.

Москва хочет, чтобы все силы НАТО, дислоцированные в Восточной Европе, отступили к линии, существовавшей до аннексии бывшего Восточного блока в 1997 году.

Российские военнослужащие участвуют в учениях 14 декабря 2021 года на Кадамовском полигоне в Ростовской области на юге России. (АБ)

Телефонный разговор между Зеленским и Трюдо был одним из нескольких разговоров на высоком уровне об Украине, которые состоялись сегодня.

Агентство национальной безопасности (TND) сообщило в своем заявлении, что Ананд разговаривал со своим датским союзником. И члены НАТО, и два министра из Канады и Дании говорили о необходимости проявить приверженность перед лицом масштабного наращивания российской военной мощи и растущей напряженности вокруг Украины.