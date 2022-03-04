Трюдо: Канаде и НАТО необходимо избегать полномасштабной войны с Россией

Премьер-министр России Джастин Трюдо заявил в пятницу, что его правительство не хочет эскалации российско-украинской войны, которая подтолкнет силы НАТО к «прямому конфликту» с Россией в Восточной Европе.

Выступая перед журналистами в Transit Ad в Миссиссоге, Онтарио. Трюдо заявил, что Канада и ее союзники сосредоточены на экономических ударах по российской экономике в качестве компенсации за вторжение и не будут создавать бесполетную зону над Украиной. .

Бесполетная зона НАТО означает, что западные силы будут нести ответственность за то, чтобы российские военные самолеты не летали в небо над Украиной. Это может привести к прямому бою между силами НАТО и российской армией — резкой эскалации войны.

Пока что западные страны, такие как Канада, вводят санкции и посылают смертоносную помощь, чтобы помочь украинцам вести войну против президента России Владимира Путина и его сил.

«Одна вещь, которую мы до сих пор избегали и которой нужно будет избегать, — это ситуация, когда силы НАТО находятся в прямом конфликте с российскими солдатами. Это был бы досадный уровень эскалации», — сказал Трюдо.

«Мы будем продолжать применять карательные меры к Путину и его товарищам в Кремле, а также к российскому народу до тех пор, пока они не поймут ужасную ошибку, которую только что совершил Путин».

На продолжительной пресс-конференции с журналистами в Киеве в четверг президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО создать бесполетную зону или хотя бы отправить самолеты, которые могли бы использоваться украинскими летчиками-истребителями.

«Я надеюсь, что небо закроется. Если у вас не хватит сил и смелости сделать это, дайте мне самолеты. Разве это не справедливо?» — сказал Зеленский.

«Я говорю каждый день, если вы не можете закрыть небо сейчас, сообщите нам график времени, когда вы это сделаете. Если вы не можете предложить график сейчас, скажите нам, сколько людей должно умереть?»

Трюдо также исключил отправку самолетов Вооруженных сил Канады (CAF) в Украину, заявив, что тамошние военные не будут знать, как правильно их использовать.

«Украинская армия тренируется на МиГах и истребителях советского образца, которых у Канады просто нет», — сказал он.

Осторожно: Трюдо говорит, что экономические инструменты «более эффективны», чем армия Путина

Трюдо говорит, что экономические инструменты «гораздо эффективнее», чем армия Путина Трюдо говорит, что самым сильным ответом на агрессию Москвы являются санкции, которые наносят ущерб российской экономике. 1:17

Поскольку ситуация в Украине продолжает ухудшаться, Трюдо объявил, что в воскресенье отправится в Европу, чтобы встретиться с лидерами и официальными лицами Великобритании, Латвии, Германии и Польши.

Канада и Великобритания работали в полную силу последние две недели — чтобы оказать давление на другие страны, чтобы они закрутили гайки в российской экономике, исключив российские банки из межбанковской платежной системы SWIFT, закрыв воздушное пространство для российских гражданских самолетов и наложив санкции на саммит. Кремлевские чиновники, российские олигархи и крупные российские компании.

Канадские вооруженные силы уже давно дислоцируются в Латвии в рамках операции «Подтверждение», в рамках которой военнослужащие канадских вооруженных сил были размещены в Центральной и Восточной Европе для реализации мер безопасности и сдерживания.

Российская бронетехника уничтожена в Буче к западу от Киева, 4 марта 2022 года. (Арис Мессинес/AFP/Getty Images)

В отличие от Украины, Латвия является страной НАТО, а это означает, что члены альянса будут обязаны защищать ее, если Путин бросит свои силы в Восточную Европу.

Противодействие Трюдо созданию бесполетной зоны в Европе под руководством НАТО последовало за недавними комментариями министра иностранных дел Мелани Джоли.

В интервью Toronto Star Джоли сказала, что Канада и ее партнеры «должны убедиться, что мы не спровоцируем международный конфликт».

«иррациональность» Путина

Джоли сказала, что «иррациональность» Путина сделает более масштабную войну особенно опасной, и что основное внимание следует по-прежнему уделять экономическим санкциям.

«Конечно, в Путине сейчас есть определенный уровень иррациональности. И для того, чтобы прийти к какой-либо форме ненаклонного или дипломатического решения, нам нужно быть на таком уровне, когда давление на него и на его окружение очень велико. высоко», — сказала Джоли газете.

Канада — не единственная страна, стремящаяся избежать полномасштабной войны с Россией. Выступая в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в пятницу, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в размещении сухопутных войск на Украине или введении бесполетной зоны — по крайней мере, на данный момент в конфликт.

В прямом обращении к Путину Столтенберг попросил российского лидера прекратить необоснованную войну против Украины «немедленно и безоговорочно».

«НАТО не является частью конфликта», — сказал Столтенберг. «Мы не стремимся к войне и конфликту с Россией. В то же время мы должны убедиться, что не возникает недопонимания относительно нашей обязанности защищать всех союзников».

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что НАТО «не стремится к конфликту», а «готова к нему».