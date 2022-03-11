Трюдо ударил по российскому олигарху Абрамовичу новой волной канадских санкций

Целевые лица больше не смогут получать прибыль или получать выгоду от коммерческих сделок в Канаде. Их активы также будут заморожены.

Абрамович, миллиардер, владелец британского футбольного клуба «Челси», владеет долей в Evraz Steelmaker, у которого есть дочерняя компания в Северной Америке, в которой работает 1800 человек в Канаде и 1400 человек в США.

Трюдо, который добавил, что Абрамовичу принадлежит чуть менее 30 процентов акций Everose, сказал.

Помимо Абрамовича, канадцы наложили меры на российского миллиардера Алишера Усманова, главу Центризбиркома России Елену Памфилову, председательствовавшую на процессе над находящимся в заключении российским оппозиционером Алексеем Навальным Елену Морозову и начальника полиции Игоря Янчука. отделение. Кто арестовал Навального.

Как заявил Трюдо, Новые ограничения для 32 воинских частей в РоссииДействия, которые помешают им получить канадское оборудование или припасы.

Эти действия — последняя попытка Канады отомстить Путину за войну в Украине.

В последние недели правительство Трюдо также обрушило шквал санкций на самого Путина, членов его ближайшего окружения, российских законодателей и деятелей белорусской системы.

Объявление Канады в пятницу пришло днем ​​​​позже. Великобритания ввела санкции против Абрамовича И шесть других российских олигархов.

Ранее в пятницу Evraz объявил об отставке всех членов своего совета директоров из 10 человек после Приостановка торгов акциями компании на Лондонской фондовой бирже.

«Евраз глубоко обеспокоен и опечален украинско-российским конфликтом и надеется, что в ближайшее время будет найдено мирное решение», — говорится в заявлении компании.

В официальном заявлении британского правительства, сделанном в четверг, говорится, что «Евраз» «занимался или участвовал в предоставлении финансовых услуг или предоставлении средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые Может способствовать дестабилизации Украины либо подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

В уведомлении также говорилось, что компания, вероятно, поставляет российским военным сталь, которая могла использоваться при производстве танков.

Позже в пятницу правительство Канады предприняло дополнительные шаги, чтобы попытаться изолировать Россию.

В своем заявлении министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань призвал канадские исследовательские и научные организации, находящиеся в ведении государства или получающие федеральное финансирование, избегать заключения соглашений с российскими научно-исследовательскими учреждениями.

Шампань конкретно поручил трем канадским агентствам по исследовательским грантам — Канадскому институту исследований в области здравоохранения, Канадскому совету по естественным и инженерным исследованиям и Канадскому совету по социальным и гуманитарным исследованиям — воздерживаться от каких-либо сделок с российскими организациями.