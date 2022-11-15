Через месяц после ухода из Демократической партии бывший член палаты представителей Тулси Габбард с Гавайев присоединился к Fox News в качестве платного автора.

Представитель консервативно настроенного кабельного канала подтвердил, что Габбард подписал контракт в понедельник и начнет появляться в его программах на следующей неделе.

41-летняя Габбард претендовала на выдвижение в президенты от Демократической партии в 2020 г. Но с тех пор она дистанцировалась от партии и появлялась в качестве частого гостя на Fox News, в том числе в двух самых популярных шоу «Пятерка» и «Такер Карлсон сегодня вечером». .»

Когда Габбард баллотировалась в президенты, Хиллари Клинтон, кандидат от партии в 2016 году и бывший госсекретарь, назвала Габбард «фавориткой россиян» и предложила ей баллотироваться в качестве стороннего кандидата на переизбрание Дональда Трампа.

Габбард был сторонником соперника Клинтона, сенатора Берни Сандерса от Вермонта, в гонке 2016 года за выдвижение от Демократической партии.

Габбард, выступавший за пост президента как противник военной интервенции США, отверг обвинения Клинтон. Сняв свою кандидатуру в президенты в марте 2020 года, она поддержала Джо Байдена, победившего Трампа.

Но в последние месяцы Габбард все больше критиковал администрацию Байдена за непоколебимую поддержку Украины, которая защищается от России. Габбард сказал, что у России есть «законные опасения по поводу безопасности» по поводу вступления Украины в НАТО.

Габбард сказал в программе Tucker Carlson Tonight, что Байден мог предотвратить войну, ответив на требование президента России Владимира Путина исключить возможность вступления Украины в НАТО. Ее внешний вид был использован российскими государственными СМИ.

Габбард Официально отделен от Демократической партии В прошлом месяце, по ее словам, «он теперь находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимой трусливой трусостью».

Габбард также присоединился к Республиканской партии по внутренним и культурным вопросам и провел кампанию за ряд кандидатов в Сенат от партии, в том числе тех, кто поддержал ложные заявления Трампа о том, что выборы 2020 года были украдены у него.

Ветеран, служивший в Ираке в составе Национальной гвардии Гавайской армии, Габбард представлял 2-й избирательный округ Гавайев с 2013 по 2021 год.