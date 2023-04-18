Туман на взлетно-посадочной полосе в Джорджии, когда разбился самолет бывшего солдата, говорится в сообщении.

ДЖЕССОП, Джорджия. По данным федеральных следователей, на земле в аэропорту сельской местности Джорджии стояла дымка, когда небольшой самолет, пытавшийся приземлиться, разбился и убил пилота, мануального терапевта, который служил в армии США в качестве морского котика.

Но Предварительный отчет Национальным советом по безопасности на транспорте не объясняет, какую роль туманные условия могли сыграть в авиакатастрофе 6 апреля, в результате которой погиб Ховард Вадин в небольшом аэропорту округа Уэйн, к юго-западу от Саванны. Причина крушения все еще расследуется.

В сообщении говорится, что работники аэропорта сообщили следователям, что на взлетно-посадочной полосе был туман, когда они прибыли на место примерно через пять минут после того, как поблизости разбился одномоторный самолет. В отчете NTSB говорится, что туман ограничил видимость в аэропорту примерно до четверти мили (0,4 км).

Васден летел домой из Фернандина-Бич, штат Флорида, пасмурным утром и пытался приземлиться, когда его Cirrus SR22 врезался в землю примерно в 1200 футах (366 метров) от взлетно-посадочной полосы, сообщило Национальное бюро безопасности на транспорте. Васдин был убит ударом.

Васден был мануальным терапевтом в округе Джессап. До этого он служил на флоте в составе Elite SEAL Team 6. В 2011 году Васдин стал соавтором хроники своей военной службы под названием «SEAL Team Six: Memoirs of a Elite Navy SEAL Sniper».

Согласно его веб-сайту, Васдин прослужил 12 лет во флоте, в том числе девять лет в качестве морского котика. Он вышел на пенсию по состоянию здоровья после ранения в бою в 1993 году в Могадишо, Сомали, а позже снялся в книге и фильме «Падение Черного Ястреба».