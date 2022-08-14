Тунис представил первого африканского кандидата в космонавты

Отобранный кандидат, который примет участие в миссии, запланированной на Международную космическую станцию ​​в 2024 году, станет, таким образом, первым африканцем в космосе.

Отобранный кандидат будет задействован в миссии, связанной с физикой и медициной, на Международной космической станции в течение двух лет. [Getty]

В субботу Тунис объявил, что готовится отправить своего первого астронавта в миссию на Международную космическую станцию, назвав кандидатов, включенных в окончательный список, один из которых будет выбран на роль, запланированную на 2024 год.

Астронавт будет выбран из списка восьми женщин-кандидатов, все из которых являются дипломированными летчиками-истребителями из летной школы Бордж-Амри, что в конечном итоге сделает их первыми тунисскими и африканскими астронавтами, отправившимися в космос.

Тунисская группа Telnat объявила имена кандидатов во время специальной субботней церемонии, приуроченной к 66-й годовщине Женского дня, который североафриканская страна отмечает 13 августа.

Среди этих имен: Хала Авса, Ибтихал Юссеф, Вафаа Аль-Балади-Аль-Яами Дали, Ольфа Джаннаф, Рахма Трабелси, Хинд Аль-Сфри и Малика Мабрук.

Кандидаты выразили желание принять этот «исторический» вызов и поднять национальный флаг Туниса на Международной космической станции, а также внести свой вклад в научный прогресс страны.

Кандидаты были отобраны на основе физических и психологических критериев, среди других строгих критериев.

Об этом заявил генеральный менеджер турецкой Telnet Мохамед Фарика. Анатолия Агентство заявило, что кандидаты «в ближайшее время пройдут обширные медицинские и медицинские осмотры» как в Тунисе, так и за границей, прежде чем будут выбраны два кандидата, которые «затем отправятся в Россию, где они будут участвовать в специальной подготовке в учебных центрах Российского космического агентства в течение периода времени». один год.» .

Он добавил, что затем будет отобран один кандидат для выполнения задания в 2024 году в области физики и медицины, что займет 10 дней.

Фрайка сказал, что женщины-кандидаты являются «гордостью для тунисских женщин, которые представляют их наилучшим образом», и что их выдвижение является «свидетельством их мужества и воли уважать свою страну», сообщает тунисская ежедневная газета. Космический менеджер.

Telnet Group, компания-разработчик программного обеспечения, является производителем первого тунисского спутника Challenge 1, который был запущен в марте прошлого года.

В августе прошлого года компания подписала соглашение с российским космическим агентством «Роскосмос» об отборе и обучении тунисского астронавта, который продолжит участие в миссии 2024 года.