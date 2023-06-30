Тупик на саммите ЕС — ПОЛИТИКО

БРЮССЕЛЬ. В четверг лидеры Европейского союза тщательно изучали вопросы своей повестки дня. Ходили слухи, что пятничная встреча может быть отменена, и говорить больше не о чем.

Тогда вмешался Виктор Орбан.

Наш подход к иммиграции неприемлем, и венгерский лидер взорвался. Именно так, вторит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Они обязались не продвигать окончательное коммюнике саммита, пока не будут решены наши проблемы.

В конце концов, они добились своего — вроде. Весь саммит застопорился, поскольку лидеры Франции и Германии, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель вели переговоры с Венгрией и Польшей. В итоге все сдались. Вскоре после часа ночи лидеры ЕС отменили саммит и отправились домой, пообещав повторить попытку в пятницу утром.

Это было именно то, чего все надеялись избежать: еще один иммиграционный бунт.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал, что переговоры были «трудными» и «запутанными», и уходит. «Надеюсь, сегодня вечером вы дадите какой-нибудь совет».

Во многих отношениях неспособность выступить с заключительным заявлением носит чисто косметический характер. Основная причина 11-часового вмешательства Венгрии и Польши заключалась в протесте против соглашения о миграции, которое страны Европейского Союза протолкнули в этом месяце для перемещения мигрантов через континент.

Заявление или нет, эта сделка останется в силе. Однако Венгрия и Польша хотели использовать саммит для выражения своего неудовольствия, что они, безусловно, и сделали.

Обструкция поздним вечером, о которой несколько дипломатов, знакомых с переговорами, рассказали POLITICO, является лишь последним признаком того, что миграция становится все более неизбежной темой на каждом саммите ЕС. И с учетом того, что мигранты все еще прибывают опасными средиземноморскими маршрутами и происходят ужасные трагедии, такие как крушение последней лодки с мигрантами у берегов Греции, дело далеко не исчерпано.

Мы всегда говорим об иммиграции сейчас

В зале нидерландский лидер Марк Рютте предложил лидерам снова обсудить это на их следующем саммите, в то время как де Кроо сказал, что это всегда должно быть в повестке дня, по словам человека, знакомого с дискуссиями, который, как и другие, говорил анонимно, чтобы поделиться подробностями переговоры.

Другие указали на рост антииммигрантских нападений в их родных странах, в том числе в таких местах, как Ирландия, которые традиционно избегали антииммигрантских тенденций, а также на рост популярности крайне правых партий, подпитываемый ксенофобскими настроениями.

Миграция всегда была одной из самых острых проблем для Европейского Союза. После миграционного кризиса 2015 года блок безуспешно пытался реформировать процесс агломерации для приема и расселения лиц, ищущих убежища.

До прошлого месяца то есть. В мае страны Евросоюза наконец — после месяцев напряженных переговоров — достигли соглашения, которое удовлетворило обе стороны.

Короче говоря, соглашение введет более жесткие процедуры предоставления убежища на границе для мигрантов, которые вряд ли будут приняты. Это также создаст систему, которая даст странам ЕС возможность принимать определенное количество мигрантов каждый год или платить в общий фонд ЕС.

Венгрия и Польша не приемлют обязательной депортации и пообещали не сотрудничать.

И на встрече в четверг они также выразили возмущение тем, что сделка была принята при поддержке большинства, а не путем консенсуса. Они настаивали на принятии совместного заявления, обязывающего принимать иммиграционные решения ЕС только на основе консенсуса (хотя ЕС этого не требует).

Текст одной из возможных версий заявления об урегулировании, с которым ознакомился POLITICO, призывает ЕС «найти консенсус в отношении эффективной политики предоставления убежища и миграции».

Несмотря на протесты Венгрии и Польши, сделка не состоится.

«Иммиграционное соглашение заключено», — сказал Рютте, покидая саммит. «Сегодняшняя проблема заключалась не в Пакте о миграции … но Венгрии и Польше не нравится то, как было решено Соглашение о миграции».

Это разочарование распространилось на встречу в четверг.

Они так злятся на это, что говорят, что не хотят делать выводов. [on migration] — сказал Роти.

Через несколько мгновений после того, как лидеры расстались на ночь, политический директор Орбана Палаз Орбан подведем итог Сентимент в Твиттере: «Ожесточенная борьба с проиммигрантскими силами в Брюсселе!»

И знак грядущих событий

Организаторы саммита надеялись избежать такого затянувшегося разговора об иммиграции, опасаясь, что он накалится.

В предыдущий период они предприняли несколько шагов, чтобы попытаться обеспечить, чтобы язык совместного заявления был умиротворяющим для всех. Начнем с того, что ранее распространенные проекты относились к соглашению о переносе лишь косвенно.

В черновиках также была предпринята попытка обойти еще один пункт разногласий: стремление нескольких штатов, придерживающихся жесткой линии, включить ссылку на поиск «творческих решений» в отношении иммиграции.

Хотя никто не хотел заявлять об этом публично, трое официальных лиц, знакомых с переговорами, заявили, что расплывчатый термин включает возможность отправки лиц, ищущих убежища, в страны за пределами Европейского Союза — модель, аналогичная противоречивому плану Великобритании по перемещению лиц, ищущих убежища, в Руанду. По стечению обстоятельств предложение Великобритании было резко отклонено Апелляционным судом Великобритании в четверг, когда в Брюссель прибыли лидеры ЕС.

Вместо того чтобы упомянуть спорную фразу, составители отступили, сославшись на письмо, распространенное среди лидеров ЕС президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на этой неделе, в котором говорится, что Европейская комиссия «готова продолжать разрабатывать новые способы продвижения вперед». в том числе мыслить нестандартно».

По словам чиновника, знакомого с дискуссиями, термин «нестандартное мышление» — эвфемизм, означающий, что дверь остается открытой для целого ряда вариантов иммиграции, — получил положительные сигналы от нескольких лидеров во время встречи в четверг.

Одна страна казалась удовлетворенной весь день: Италия.

Лидер крайне правых Джорджия Мелони сумела склонить на свою сторону большую часть Европейского Союза в вопросе иммиграции и стала явным победителем в последней миграционной сделке.

«Это был уникальный подход, который решил все проблемы», — сказала она, достигнув вершины.

Де Кроо, бельгийский лидер, в четверг высоко оценила ее роль посредника в отношениях с Венгрией и Польшей.

Но до сих пор не ясно, смогут ли лидеры договориться после ночного сна.

«На самом деле уже есть реальное желание сделать выводы», — подчеркнул Де Кроо.