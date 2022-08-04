Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у России нет причин блокировать возвращение газовой турбины для газопровода «Северный поток-1», который обслуживался в Канаде, но затем столкнулся с растущим энергетическим противостоянием в Германии.

Стоя рядом с турбиной во время посещения завода Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, Шольц заявил в среду, что она полностью функциональна и может быть отправлена ​​в Россию в любое время — если Москва захочет забрать ее обратно.

Судьба 12-метровой (29-футовой) турбины находится под пристальным наблюдением, поскольку европейские правительства обвиняют Россию в блокировании поставок газа под ложным предлогом в ответ на западные санкции после ее вторжения в Украину в феврале.

Москва отрицает это и называет проблемы с турбиной причиной низких потоков газа через «Северный поток-1», пропускная способность которого снижена до 20 процентов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил против комментариев Скоулза в среду, обвинив отсутствие документации, подтверждающей, что блок «не подпал под санкции», что препятствует возвращению турбины в Россию.

Он также упомянул о том, что Европа будет получать газ по газопроводу «Северный поток — 2», возглавляемому Москвой проекту, заблокированному Западом после того, как Россия ввела войска в Украину.

Движение турбины было окутано тайной, а ее местонахождение было неизвестно до вечера вторника, когда Siemens Energy объявила о визите президента.

«Турбина работает», — сказал Шольц журналистам, добавив, что цель его визита — показать миру, что турбина работает и что «здесь нет ничего волшебного».

«Все очень просто и понятно: турбина есть и может быть доставлена, но кто-то должен сказать: «Я хочу ее».

Шольц предупредил, что даже если Россия заберет турбины, Германия может столкнуться с дальнейшими сбоями и что контракты на поставку могут не выполняться.

«Встать вместе»

Высокопоставленный менеджер подконтрольного Кремлю «Газпрома» заявил, что поставка турбины после обслуживания не соответствовала контракту и что она была отправлена ​​в Германию без разрешения России.

Стоящий рядом с Шольцем генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух подтвердил, что переговоры с «Газпромом» продолжаются, «но соглашения нет».

Сокращение поставок газа и стремительный рост цен вызвали предупреждения о рецессии в экономике Германии, крупнейшей экономики Европы, и вызвали опасения по поводу нехватки энергии зимой и нормирования.

Источники сообщили агентству Reuters в среду, что правительство Скоулза пересмотрит недавно введенные энергетические реформы после того, как ему пришлось выручить коммунальную компанию Unibur, которая стала одной из первых жертв газового кризиса.

Шольц призвал немцев подготовиться к росту счетов, а его правительство призвало их максимально экономить энергию, например, уменьшить количество осадков.

«Настало время для нас объединиться как страна. Но пришло время показать, на что мы способны», — сказал он.

Но он отказался отвечать на вопросы о своем предшественнике-социал-демократе, бывшем канцлере Хегарде Шредере, которого в Германии все чаще высмеивают за его пророссийские взгляды и дружбу с президентом Владимиром Путиным.

После поездки в Россию на прошлой неделе, чтобы встретиться с Путиным, Шредер сказал в интервью, опубликованном в среду, что Россия открыта для урегулирования путем переговоров, чтобы положить конец войне.

Путин сказал Шредеру, что если «Северный поток — 2» будет запущен, то к концу года по нему в Европу может быть поставлено 27 миллиардов кубометров газа, сказал Песков.

«Путин все подробно объяснил, и бывший президент спросил, можно ли использовать «Северный поток — 2» в важной ситуации», — сказал Песков. «Путин не был инициатором, Путин не предлагал запустить его, но Путин сказал, что это технически осуществимо и что этот сложный механизм готов к немедленному использованию».

Скоулз дал понять, что «Северный поток — 2» не будет использоваться в качестве альтернативы. «Мы остановили процесс утверждения по уважительной причине», — сказал Скоулз. «У «Северного потока-1» достаточно мощностей, недостатка нет».

Шольц также сказал, что для Германии «может иметь смысл» сохранить свои три атомные электростанции в рабочем состоянии после запланированного закрытия в конце 2022 года, политический поворот, который получил поддержку, учитывая риск полного отключения российского газа. Зимой в северном полушарии.

Всего на атомный флот приходится шесть процентов производства электроэнергии в Германии.

Правительство заявило, что ожидает результатов нового «стресс-теста» национальной электроэнергетической инфраструктуры, прежде чем решить, придерживаться ли давно запланированного поэтапного отказа.