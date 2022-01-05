Турецкая лира упала на фоне роста инфляции почти до двух десятилетий пика

Турция фунт Он резко упал в одночасье из-за растущих опасений по поводу инфляции, поскольку рынки не верят обещаниям президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что худшие экономические потрясения в стране закончились.

Инфляция в стране с населением 84 миллиона человек в декабре достигла 19-летнего максимума в 36,1%, что является самым высоким показателем за все время президентства Эрдогана. Экономисты предупреждают, что он может продолжать расти благодаря нетрадиционной политике Эрдогана по снижению процентных ставок и отказу от их повышения, стандартному инструменту, используемому разработчиками денежно-кредитной политики для охлаждения растущих расходов и укрепления местных валют.

Лира торговалась по 13,36 к доллар В среду, в 11 часов утра в Стамбуле, он уже столкнулся с трудным началом нового года: он потерял около 45% своей стоимости по отношению к доллару с начала 2021 года, худшего года за последние два десятилетия.

Эрдоган в прошлом месяце Обнародован новый план спасения Укреплять валюту без повышения процентных ставок, что по сути влечет за собой защиту внутренних вкладчиков от волатильности рынка путем выплаты им разницы, если падение курса лиры по отношению к твердой валюте превышает банковские процентные ставки. Критики говорят, что этот план является неустойчивым и истощит и без того низкие валютные резервы Турции, что по сути является большим скрытым повышением процентных ставок.