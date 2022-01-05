Турецкая лира упала на фоне роста инфляции почти до двух десятилетий пика

Турецкая лира и доллар США
Рисол Кабоглу | NurPhoto через Getty Images
Турция фунт Он резко упал в одночасье из-за растущих опасений по поводу инфляции, поскольку рынки не верят обещаниям президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что худшие экономические потрясения в стране закончились.
Инфляция в стране с населением 84 миллиона человек в декабре достигла 19-летнего максимума в 36,1%, что является самым высоким показателем за все время президентства Эрдогана. Экономисты предупреждают, что он может продолжать расти благодаря нетрадиционной политике Эрдогана по снижению процентных ставок и отказу от их повышения, стандартному инструменту, используемому разработчиками денежно-кредитной политики для охлаждения растущих расходов и укрепления местных валют.
Лира торговалась по 13,36 к доллар В среду, в 11 часов утра в Стамбуле, он уже столкнулся с трудным началом нового года: он потерял около 45% своей стоимости по отношению к доллару с начала 2021 года, худшего года за последние два десятилетия.
Эрдоган в прошлом месяце Обнародован новый план спасения Укреплять валюту без повышения процентных ставок, что по сути влечет за собой защиту внутренних вкладчиков от волатильности рынка путем выплаты им разницы, если падение курса лиры по отношению к твердой валюте превышает банковские процентные ставки. Критики говорят, что этот план является неустойчивым и истощит и без того низкие валютные резервы Турции, что по сути является большим скрытым повышением процентных ставок.
«Мы видели снова и снова, особенно на развивающихся рынках — иностранные инвесторы продают валюту, местные инвесторы продают валюту, когда думают, что политика процентных ставок стала немного странной», — Кристофер Пайн, главный экономист базирующейся в Дубае компании Peninsula Real Estate. Об этом сообщили CNBC во вторник. «Результатом краха валюты является инфляция. На самом деле нет никакого способа избежать этого».
Рост цен на товары народного потребления
По данным Турецкого статистического института, цены на продукты питания и напитки в Турции выросли на 44% в годовом исчислении, а потребительские цены выросли на 13,58% только в декабре. Некоторые экономисты ожидают, что к концу первого квартала 2022 года инфляция достигнет 50%, если турецкая денежно-кредитная политика, которая, как считается, сильно лишена независимости и контролируется Эрдоганом, не будет отменена. Goldman Sachs ожидает, что в течение большей части следующего года он превысит 40%.
Между тем Эрдоган сказал, что ему «грустно» по поводу всплеска инфляции.
Но президент продолжает отбрасывать опасения, заявив во вторник из Анкары, что «чрезмерное» повышение цен — это «шипы» и «камешки» на пути Турции, и что его правительство избавится от инфляционного «пузыря». Эрдоган добавил, что намерен поместить Турцию в список 10 ведущих экономик мира. Валюта страны имела худшие показатели среди всех валют развивающихся рынков в 2021 году.
«Отключение от внешнего мира, введение контроля за движением капитала — это не то, что Турция как экспортирующая экономика будет делать», — сказал Пейн, имея в виду меры, введенные некоторыми странами с развивающейся экономикой в аналогичных ситуациях.
«В этом вопросе никуда не деться от экономического факта», — сказал он. «Передумает ли президент Эрдоган — или как он передумает и докажет, что был прав с самого начала — это интересная вещь, которую мы увидим».
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