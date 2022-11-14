Турецкая полиция арестовала подозреваемого в теракте в Стамбуле | Новости

Министр внутренних дел заявил, что полиция арестовала «человека, оставившего бомбу», которая взорвалась на улице Истикляль в Стамбуле.

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что турецкая полиция арестовала подозреваемого во взрыве бомбы в центре Стамбула, в результате которого по меньшей мере восемь человек погибли и 81 получили ранения.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил информационному агентству в понедельник, что подозреваемый, находящийся под стражей, был «тем, кто оставил бомбу, вызвавшую взрыв» на оживленной дороге в крупнейшем городе Турции.

#срочный Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на улице Истикляль в Стамбуле, арестован. pic.twitter.com/I08OTC4rPb Агентство Анадолу 14 ноября 2022 г.

Сойлу обвинил запрещенную Рабочую партию Курдистана (РПК) в воскресном взрыве на улице Истикляль, заявив, что «наша оценка такова, что приказ о смертоносной террористической атаке поступил из Айн аль-Араб на севере Сирии», поскольку он сказал, что штаб-квартира движения находится в Сирия.

«Мы ответим тем, кто несет ответственность за этот гнусный теракт», — добавил он.

Ответственность пока никто не взял на себя.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв «коварным» и сказал, что он «пахнет терроризмом». Выступая перед отъездом с саммита G20 в Индонезии, Эрдоган сказал, что первоначальная информация указывает на то, что «женщина сыграла роль» в нападении.

Позже в воскресенье министр юстиции Бекир Боздаг сообщил Haber TV, что женщину видели сидящей на скамейке на улице Истикляль более 40 минут.

Он сказал, что взрыв произошел через несколько минут после того, как она встала.

«Есть две возможности, — сказал он А. Хаберу. «Либо в этом мешке находится какой-то механизм, и он взрывается, либо кто-то дистанционно взрывает [it]».

Аль-Джазира получила фотографии женщины, подозреваемой в причастности к взрыву.

Синем Косиоглу, корреспондент «Аль-Джазиры» в Турции, заявила, что официальные лица считают, что она является членом Рабочей партии Курдистана (РПК) и что в этом замешаны также двое молодых людей.

Взрыв произошел в 16:20 (13:20 по Гринвичу) в воскресенье днем, в результате чего обломки взлетели в воздух и оставили много обломков на земле.

Район, как обычно, был переполнен покупателями, туристами и семьями.

В понедельник министр внутренних дел Сойлу заявил, что число погибших возросло до восьми человек. По его словам, по меньшей мере пятеро из них находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них находятся в «критическом состоянии».

Воскресный взрыв стал первым крупным взрывом в Стамбуле за несколько лет.

В результате двух взрывов возле футбольного стадиона в Стамбуле в декабре 2016 года 38 человек погибли и 155 получили ранения в результате нападения, которое Турция, Европейский союз и Соединенные Штаты объявили террористической организацией.