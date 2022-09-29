Турецкий Ziraat Bank приостанавливает использование российской платежной системы «Мир»

СТАМБУЛ (Рейтер) — Генеральный директор турецкого Ziraat Bank заявил в четверг, что Ziraat Bank прекратил использование российской платежной системы «Мир».

Приостановление связано с тем, что Соединенные Штаты расправляются с теми, кого обвиняют в том, что они помогают Москве уклоняться от санкций, а также с тем, что западные страны все больше обеспокоены растущими экономическими связями между Турцией и членом НАТО Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на прошлой неделе, что Турция должна предпринять шаги, чтобы найти альтернативу режиму Мира, «нравится нам это или нет» из-за санкций.

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Два частных банка, Isbank и Denizbank, приостановили использование системы «Мир» на прошлой неделе после того, как Вашингтон расширил свои санкции против России, в том числе в отношении организации, управляющей платежной системой.

Но агентство Reuters сообщило, основываясь на источниках, что государственные банки могут продолжать использовать систему «Мир», обеспечивая большую прозрачность и гарантии Западу, что она не используется для обхода санкций.

Два других государственных банка Турции, Halkbank и Vakifbank, не прокомментировали этот вопрос.

Член НАТО Анкара выступает против западных санкций против России и имеет тесные связи как с Москвой, так и с Киевом, своими черноморскими соседями. Он также осудил российское вторжение и направил в Украину вооруженные беспилотники в рамках дипломатического баланса.

В пятницу узбекская система UZCARD сообщила о приостановке обработки платежей по картам «Мир».

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Цезарь сообщает. Дополнительный отчет Эбру Тункай; Автор Али Коккокмен; Под редакцией Изджи Эркойона и Марка Поттера

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