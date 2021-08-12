Туристический вертолет врезался в кратерное озеро России; 8 пропавших без вести

По словам официальных лиц, рано утром в четверг вертолет с туристами врезался в глубокое кратерное озеро на Дальнем Востоке России, на полуострове Камчатка, и спасатели на озере искали до восьми пропавших без вести человек. Сообщается, что по меньшей мере восемь человек выжили.

Вертолет Ми-8 затонул в озере Курели, образовавшемся в кальдере и кратере Кроноцкого заповедника. Представители заповедника заявили, что температура воды в озере составляла 5-6 градусов по Цельсию (41-42,8 по Фаренгейту), и выжившим пришлось проплыть около 9 метров (29,5 футов) на поверхность с затонувшего вертолета. МЧС России заявило, что на борту вертолета, когда он потерпел крушение, находились 13 туристов и три члена экипажа, сообщает российское информационное агентство РИА Новости. По сообщению агентства «Интерфакс», двое выживших были серьезно ранены и доставлены в реанимационное отделение местной больницы. Рейнджеры в заповеднике сообщили, что слышали, как вертолет приближался к озеру, а затем рухнул на поверхность, и сказали, что они немедленно отправили к месту крушения две лодки. «Вода была очень холодной. Один из выживших, Виктор Стрелкин, в видеоинтервью, опубликованном правительством Камчатки, сказал, что туман был слабым. Он сказал, что спасательные лодки прибыли вовремя после того, как он выплыл на поверхность озера. «Я больше не мог спастись. «Кеды тянули меня вниз, – сказал Стрелкин, – и я еле их снимал». Я не умел плавать на животе и понял, что в таких условиях не смогу оставаться дольше. К счастью, в течение пяти минут прибыли две лодки с людьми на борту ». В российских новостях не упоминается национальность туристов, находящихся на борту вертолета, но сообщается, что большинство из них были из Москвы и Санкт-Петербурга.

Областная прокуратура расследовала возможное нарушение правил авиационной безопасности.

Затонувший вертолет был обнаружен на глубине 137 метров (449 футов), примерно в 700 метрах (2296 футов) от берега озера, сообщает МЧС России. Озеро Курильское имеет глубину 316 метров (1037 футов) и занимает площадь 77 квадратных километров (30 квадратных миль).

Вертолет, выпущенный в советское время 37 лет назад, эксплуатировался частной внутренней авиакомпанией «Витязь-Аэро». Его менеджер сказал, что он был недавно отремонтирован и находится в хорошем состоянии.

Ми-8 – двухмоторный вертолет, спроектированный в 60-х годах прошлого века. Он широко использовался в России, странах бывшего Советского Союза и многих других странах.

РИА Новости сообщило, что до места происшествия можно было добраться только на вертолете, что усложнило спасательные работы в тумане. Как сообщает Интерфакс, в спасательной операции приняли участие 15 спасателей, в том числе шесть водолазов. Первозданный полуостров Камчатка, на котором расположено несколько вулканов, славится своей суровой красотой и богатой дикой природой. Кроноцкий заповедник, который включает в себя единственный бассейн с горячими источниками в России, является главной туристической достопримечательностью Камчатки, и сюда регулярно летают вертолеты.

Быстрая смена погоды часто делает полеты опасными. В прошлом месяце пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке при приближении к аэропорту в плохую погоду, в результате чего погибли все находившиеся на борту 28 человек. По сообщениям российских СМИ, «Витязь-Аэро» частично принадлежит Игорю Редькину, бизнесмену-миллионеру, депутату Камчатского регионального законодательного собрания. Ранее на этой неделе Редкен был помещен под домашний арест после того, как застрелил человека, обыскивающего мусорное ведро. Редкен сказал, что стрельба была случайной, так как он подумал, что жертвой был медведь.

На Камчатке обитает около 20 000 медведей, которые иногда бродят по поселениям в поисках пропитания.

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