Турист, высеченный в стене Колизея, предлагает извинения, странное оправдание

(Nextstar) — Английский турист, которого сняли на видео, вырезая свое имя на стене Колизея в Риме, дал что-то вроде оправдания своим действиям, заявив, что он понятия не имел, что это место настолько древнее.

Я получил это раньше, сказал турист в письме мэру Рима и другим итальянским властям. BBC и Италия Иль Мессаггеро выпуск новостей.





Фотографирование туриста, разоряющего Колизей в Риме



Турист, которого ранее знал Иван Данилов Димитров США сегодня И Вашингтон пост23 июня его поймали, когда он царапал свое имя — и имя своей предполагаемой подруги — на стене Колизея.

Об этом Nextstar рассказал американский турист, снимавший действия Димитрова. КТЛА Он был «очень расстроен» происшествием, особенно после него. Запись ухмыляющегося вандала Пока он продолжал вырезать «Иван + Хейли 23» на стене с помощью чего-то, похожего на набор ключей.

«Вы всегда ненавидите, когда какой-либо турист делает это … Вы как бы надеетесь, что они не американцы», — сказал Райан Лутц KTLA, слышно, как на видео он называет туриста «а—».

Менее чем через неделю итальянские власти заявили, что, по их мнению, они опознали туриста с помощью сравнения фотографий.

В то время они не назвали преступника, но дали понять, что будут стремиться наказать виновного штрафом в размере до 15 000 евро и лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает Италия. я забыл агентство новостей.

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Адвокат Димитрова Александру Мария Тирелли сообщил Il Messeggero, что его клиент осознал серьезность своих правонарушений и понимает необходимость принесения извинений итальянским чиновникам и гражданам.

Однако репортер издания продолжал сомневаться в том, что посетитель Колизея вообще не знал о возрасте или значимости места, назвав письмо преступника «сюрреалистичным» (сюрреалистичным) и отметив, что в нем отсутствует «buon senso» (логика ) в отчете.

Однако адвокат этого человека сообщил Il Messeggero, что Димитров и его юридическая команда «надеются достичь соглашения с прокурором… о применении ограниченного и справедливого приговора».