Турист, изуродовавший Колизей в Риме, утверждает, что не знал, что он старый

Английский турист, который вырезал записку в Колизее в Риме, написал письмо с извинениями за порчу почти 2000-летнего амфитеатра и заявил, что не знал, что всемирно известная достопримечательность так стара.

Это было письмо, адресованное мэру Рима Роберто Гуальтьери. Опубликовано в среду в Il MessaggeroЭто итальянская газета, базирующаяся в Риме. В письме мужчина, которого адвокат идентифицировал как 27-летнего Ивана Данилова Димитрова, написал: «Я с большим смущением признаюсь, что только после того, что, к сожалению, произошло, я узнал о памятниках памятника».

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Димитров, которому может грозить тюремное заключение и крупный штраф, далее сказал, что он «осознает серьезность деяния», принося «искренние извинения итальянцам и миру в целом за ущерб, нанесенный активу, на самом деле достояние всего человечества».

Завершенный римским императором Титом в 80 году нашей эры, Колизей прославился своими гладиаторами, которые сражались, часто на смерть, на развлечение десятков тысяч зрителей.

Димитров был человеком, которого видели с помощью гаечного ключа, чтобы вырезать «Иван + Хейли 23» — его имя и имя его второй половинки — на внутренней стене мемориала в видео, первоначально Размещено на YouTube. Записанное разгневанным зрителем видео под названием «(Нецензурная брань) именные скульптуры туристов в Колизее в Риме» было загружено 23 июня на YouTube, а затем широко распространено в социальных сетях, вызвав осуждение.

Видео также предупредило полицию о вандализме, и итальянские власти быстро пообещали найти и наказать виновного.

«Я считаю тот факт, что турист искажает одно из самых известных мест в мире, объект исторического наследия, такой как Колизей, чтобы вырезать имя своей невесты», «Считаю это очень опасным, незаслуженным и свидетельством большой непристойности. Министр культуры Дженнаро Санджулиано, чирикать 26 июня с видео инцидента.

Пятидневный поиск привел итальянскую полицию к Димитрову, который отследил их до его дома в Великобритании. По данным Ассошиэйтед Пресс. Агентство сообщило, что вандализм в Колизее является деянием, наказуемым штрафом в размере до 15 000 долларов и пятью годами тюремного заключения.

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Адвокат Димитрова Александру Мария Тирелли сказал Il Messaggero, что надеется на снисхождение.

«Мальчик — это прототип иностранца, который легкомысленно думает, что в Италии все дозволено, — сказал Тирелли Il Messaggero, — даже такой поступок, который был бы сурово наказан в их собственной стране».

Содействие: Ассошиэйтед Пресс

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