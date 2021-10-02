Туркмено-российские отношения не зависят от внешней ситуации – президент Туркменистана – бизнес и экономика

Ашхабад, 1 октября. / ТАСС /. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, что Ашхабад и Москва поддерживают долгосрочные и всесторонние отношения сотрудничества, которые не зависят от внешней ситуации.

«Отношения между Туркменистаном и Россией – это отношения двух стратегических партнеров, а это означает, что туркмено-российское сотрудничество является долгосрочным, всесторонним и не зависит от внешней ситуации», – сказал он.

«Мы сотрудничаем в вопросах поддержания мира и безопасности на международной и региональной аренах в рамках крупнейших международных организаций, в первую очередь ООН, и при необходимости координируем наши шаги там», – сказал он.

Президент Туркменистана подчеркнул, что такое сотрудничество основано на сближении или сходстве подходов, основанных на общепризнанных нормах международного права, Уставе Организации Объединенных Наций, принципах равенства, уважения суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. дела.

Бердымухамедов также высоко оценил экономическое сотрудничество между двумя странами. «В экономическом отношении Россия на протяжении десятилетий входит в число ведущих стран в области торговли с Туркменистаном. Это важный инвестиционный партнер для нашей страны», – сказал он.