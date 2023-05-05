Турция готовится поддерживать прочные отношения с Россией, кто бы ни победил на выборах

Личные отношения будут и впредь определять внешнюю политику Эрдогана

Оппозиция обещает вернуть МИД к власти

Экономический кризис вынудил Турцию возродить отношения с Россией

АНКАРА (Рейтер) — Кто бы ни победил на выборах в Турции в этом месяце, ожидается, что страна-член НАТО сохранит дружественные отношения с Россией, которая уже несколько лет переживает резкие перемены во внешней политике Анкары.

Аналитики говорят, что это изменение было вызвано тяжелым экономическим кризисом в Турции, который вынудил президента Реджепа Тайипа Эрдогана наладить натянутые отношения с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Израиль, которые он ранее жестко критиковал.

Война России против Украины и ее влияние на мировую экономику коснулись и внутренней сферы, что было неподходящим для Анкары временем для выбора международных баталий, что является особенностью двух десятилетий правления Эрдогана.

Идет сближение с Египтом и даже попытка нормализации отношений с Сирией, всего через 12 лет после начала сирийской войны.

«Сдвиги были вызваны необходимостью, а не преднамеренным выбором», — сказал Фатих Джейлан, президент Центра политики Анкары, аналитического центра, базирующегося в турецкой столице.

Между тем Россия была соседом, с которым Турции приходилось работать, сказал он.

Турция провела дипломатический баланс с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Анкара выступает против санкций Запада в отношении России и поддерживает тесные отношения как с Москвой, так и с Киевом, своими черноморскими соседями. Он также раскритиковал российское вторжение и направил в Украину вооруженные беспилотники.

«Турция не может оставить Россию в стороне, так как это сильный сосед, и у нас есть крепкие экономические и торговые отношения, которые напрямую связаны с нашими национальными интересами», — добавил Джейлан.

Президент России Владимир Путин и Эрдоган в прошлом месяце присутствовали на церемонии открытия первой в Турции атомной электростанции, построенной российской атомной энергетической компанией «Росатом».

Путин назвал его новаторским проектом, который помог «укрепить многогранное партнерство между нашими двумя государствами».

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, которые, пожалуй, являются самыми важными в новейшей истории страны.

Инфляционный кризис стоимости жизни подорвал поддержку Эрдогана в последние годы, и опросы общественного мнения показывают, что он отстает от своего главного оппонента Кемаля Кылычдароглу.

«Любой затяжной внешнеполитический кризис может нанести больший ущерб турецкой экономике», — сказал Бергул Демирташ, профессор международных отношений Турецко-немецкого университета в Стамбуле.

Новая позиция?

Ахмед Камиль Ерожан, заместитель главы Международной партии Сунна, которая является частью шестипартийного оппозиционного альянса, сказал, что Москва обеспокоена тем, что любая смена правительства может привести к более прозападной позиции Турции.

В случае победы оппозиции, заявил Эрозан, который рассматривается как один из претендентов на пост министра иностранных дел.

Эрузан, бывший дипломат, добавил, что Турция будет стремиться снизить свою энергетическую зависимость от России с 50% до 30%, если на выборах победит оппозиция.

Турция поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на войну на Украине, а в прошлом году Анкара и ООН заключили сделку, которая позволила возобновить экспорт украинского зерна из портов Черного моря.

Джейлан, который также был послом Турции в НАТО, сказал, что сбалансированный подход Турции к России не изменится, если Эрдогана сменит Киличдароглу.

Турция имеет тесные экономические связи с Россией, включая туризм, поставки газа, зерна и торговлю другой сельскохозяйственной продукцией.

Сам Киличдароглу пообещал «здоровое и надежное продолжение турецко-российских отношений» в случае избрания президентом.

Альянс оппозиции, который пообещал отказаться от многих направлений политики Эрдогана, заявил, что отдаст приоритет дипломатии и откажется от конфронтационного стиля, характерного для внешней политики Турции в последнее десятилетие.

Коалиция хочет, чтобы Госдеп вернулся к власти, и обязуется строить отношения с Соединенными Штатами и Россией на основе взаимного доверия.

Ее региональные соперники приветствовали изменения во внешней политике Турции, но отношения Анкары с Европейским союзом остаются сложными.

Эрузан сказал, что оппозиционная коалиция рассматривает полное присоединение к Европейскому союзу как твердую цель, и сказал, что ценности ЕС в области прав человека, демократии и верховенства закона соответствуют ее видению.

Демирташ заявил, что оппозиция намерена вернуться к традиционным нормам турецкой внешней политики, которая прочно укоренилась в направлении Запада.

«Но следует отметить их упор на равенство в международных отношениях Турции со всеми международными игроками, включая Европейский Союз, США и Россию», — добавила она.

Монтаж Александры Хадсон

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