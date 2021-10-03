Турция и Россия извлекают выгоду из опасного мира, в котором нет твердых союзников или врагов между странами.

яЭто казалось концом пути для отношений между союзниками по НАТО Турцией и США. Президент Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал отношения между Вашингтоном и Анкарой как худшие за всю историю до 18 лет на посту лидера Турции. «Нынешний путь не сулит ничего хорошего», – сказал он на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в прошлом месяце после того, как не смог обеспечить встречу с Байденом. «В наших отношениях с Соединенными Штатами мы находимся не очень хорошо».

Через несколько дней он был в российском городе Сочи, где почти три часа встречался с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить торговлю, ядерные сделки, исследования космоса и продажу оружия, включая дальнейшие закупки Турцией российских оборонных систем С-400, которые имеют встревожил Вашингтон и ввел санкции. События показали, что Турция все глубже и глубже входит в российскую орбиту.

Но не так быстро. Потому что, даже когда Эрдоган ухаживал за Путиным, Турция завершала новаторскую сделку с Киевом о строительстве на украинской земле ударного беспилотника Bayraktar TB2, который украинские силы смогут использовать против поддерживаемых Россией сепаратистских сил. Это была провокация Кремля, на которую не решился даже Запад, и последовала она после Анкары. согласовано для продажи 24 беспилотных летательных аппаратов, которые оказались чрезвычайно эффективными против поддерживаемых Россией сил в Сирии, Ливии и на Кавказе, Польше, несмотря на возражения со стороны Европейского Союза и НАТО.