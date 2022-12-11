Турция и Россия могут экспортировать другие товары по зерновому коридору – Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье своему российскому коллеге, что Анкара и Москва могут начать работу по постепенному экспорту различных продуктов питания и других товаров через зерновой коридор.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган сказал, что более 13 миллионов тонн зерна доставлено нуждающимся благодаря совместным усилиям в рамках соглашения об экспорте зерна по Черному морю, согласно заявлению Управления связи Турции.

Эрдоган также выразил искренние пожелания Путину «как можно скорее» прекратить войну между Москвой и Киевом.

Турция получила международное признание за свою посредническую роль между Украиной и Россией, что привело к возобновлению зерновой сделки 22 июля. Анкара неоднократно призывала Киев и Москву прекратить войну, начавшуюся в феврале.

22 июля Турция, ООН, Россия и Украина подписали в Стамбуле историческое соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был временно остановлен из-за войны. За несколько дней до истечения срока историческая зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.