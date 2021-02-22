Турция и Россия надеются на сотрудничество в космической отрасли.

Москва

Россия и Турция готовятся к подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве в космической отрасли, сообщило в среду Российское космическое агентство.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на государственный фонд космической деятельности Роскосмоса заявило, что соглашение, как ожидается, заложит «прочную основу для более успешного сотрудничества между странами в области космоса».

Агентство Роскосмос приветствовало заинтересованность Турции в развитии двустороннего сотрудничества с Россией в космической отрасли и заявило, что готово к полноценному сотрудничеству с турецкой стороной.

У наших двух стран уже сложились прочные коммерческие контакты в космической сфере, мы очень давно обсуждали возможность реализации отдельных космических проектов, и с созданием в Турции Национального космического агентства наш диалог вышел на новый уровень.

«Мы всегда рады работать с турецкими коллегами и надеемся получить их предложения по развитию совместных космических проектов», – сказала она.

Во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган представил программу, дорожную карту, которая, по его словам, основана на реалистичных и конкурентоспособных целях.

Программа была подготовлена ​​и реализована Турецким космическим агентством (TUA) с учетом видения, стратегии, целей и проектов Турции в области космической политики на 10 лет.

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