Турция «крайне осторожна, чтобы не перейти красные линии России» Европа | Новости и текущие события со всего континента | ДВ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу на российском морском курорте Сочи. Среди прочего обсуждалась война на Украине, а Турция помогла договориться о возобновлении экспорта зерна через Черное море.

Незадолго до визита DW поговорило с Мариной Воротнюк, ведущим экспертом по Черноморскому региону Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне, чтобы спросить о посреднической роли Анкары и о том, как Эрдоган поддерживает свой политический баланс между Россией и Украиной.

ХД: Миссис. Справедливо ли говорить, сказал Воротнюк, что возобновление экспорта украинского зерна — это прежде всего победа Турции как посредника и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана?

Марина Воротнюк: Во-первых, позиция Турции по отношению к Украине и России очень сложная и неоднозначная. Хотя Турция является членом НАТО, она всегда пыталась позиционировать себя как мост между Западом и Россией. У Турции есть свои стратегические национальные интересы, и, видимо, не в ее интересах занимать пронатовскую, пророссийскую или проукраинскую позицию. Выступая в качестве посредника между Украиной и Россией в этой сделке по зерну, это доказывает, что Россия также считает роль Турции очень выгодной для российских интересов, поэтому, конечно, она ищет дипломатического и политического извлечения. Дивиденды от этого себе. Снятие блокады украинских портов — очень важное событие, в котором роль Турции действительно значительна.

У Турции есть свои стратегические интересы, считает Марина Воротнюк

В чем секрет Эрдогана? Как он справляется с обеими ситуациями? С одной стороны, Турция поставляет Украине беспилотники-перехватчики, позиционируя себя в качестве посредника. С другой стороны, Турция не вводила экономических санкций против России. Наоборот: Россия помогает получать подсанкционные западные товары.

Эта позиция отражает стратегическую культуру Турции. У Турции есть свои стратегические интересы, и эти интересы включают в себя выполнение роли равноправного партнера России и Украины. Это означает, что для Турции нет конфликта в поставках беспилотников Piracter в Украину; Или, например, Азербайджану в нагорно-карабахском конфликте, который в чем-то вступает в противоречие с российскими интересами; Или, с другой стороны, когда он покупает российские системы ПВО С-400, поддерживает противников России в Сирии или Ливии, позволяет российской компании «Росатом» построить атомную электростанцию ​​в Аккую в Турции или покупает российский газ.

Поэтому существует множество факторов, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу. Но Турции удается поддерживать этот баланс между Россией и Западом. Вы спросили, в чем секрет Эрдогана. Часто говорят, что у Эрдогана и Путина хорошая химия: два авторитарных лидера, которые имеют определенный стиль руководства и могут решать определенные конфликтные вопросы на самом высоком уровне — часто, как считается, с уверенностью. Однако нам кажется очевидным, что на самом деле это вопрос не доверия, а определенного уважения интересов друг друга. Это уважение позволяет им делить сферы влияния в регионе, в том числе и на Черном море.

Рано или поздно многие прогнозируют, что открытая поддержка Турцией Украины перейдет красную черту для России и приведет к прямому конфликту между Россией и Турцией. Мы еще не видели явного конфликта.

Еще до начала войны с Россией Турция поставляет Украине беспилотники Piracter.

Вы упомянули красную линию. Где Россия проводит черту в своем сотрудничестве с Турцией?

Турция делает все возможное, чтобы не перейти эти красные линии. Это значит: да, раздача пирактаров — больной вопрос в русско-турецких отношениях. Турция в этом плане наступает на Россию. Но в то же время делает все возможное, чтобы избежать дальнейшего ущерба и пытается компенсировать это за счет уступок в других стратегических областях. Например, пытается осторожно реагировать на российскую политику в Черном море. Хотя Турция является очень важным игроком в Черноморском регионе, мы по-прежнему видим, что Россия позволяет ей доминировать в Черном море.

Турция пытается заплатить России некоторые дивиденды, в том числе не присоединяться к санкциям, не закрывать свое воздушное пространство для российских рейсов после 24 февраля, тем самым позволяя российским самолетам летать за границу, и принимать российских туристов.

Насколько Эрдоган действует самостоятельно в конфликте между Россией и Украиной? Он все еще согласовывает свой подход с Америкой?

Сложно сказать. Реальность такова, что в последние годы турецко-американский диалог был омрачен более серьезными конфликтами. Когда Джо Байден стал президентом, он прекрасно осознавал стратегическую важность Турции, и была надежда, что он попытается возобновить диалог с Турцией. Сейчас мы не видим существенного улучшения в этих отношениях. Так что я бы не сказал, что в отношении России нет особой повседневной интеграции. Это не кажется мне возможным. Но, конечно, каждый учитывает интересы другого.

Турция выступила посредником в соглашении между Украиной и Россией, позволяющем Украине возобновить экспорт зерна через черноморские порты.

В Турции уже состоялось несколько раундов переговоров между Россией и Украиной. Например, о прекращении огня — насколько осторожно Турция может попытаться подтолкнуть Украину в ближайшие недели или месяцы к возобновлению переговоров с Россией?

Я очень пессимистично отношусь к этому. В какой степени посредник может играть конструктивную роль, если оккупирующее государство не желает прекращать свои вооруженные действия? Я думаю, что мы должны четко понимать ограниченность позиции Турции по этому вопросу. Что касается попыток Турции подтолкнуть Украину к какому-то соглашению: мы это уже видим. Если посмотреть на лексику Эрдогана и лексику других турецких представителей, то они говорят, что очень важно заключить мир, а затем стараются тщательно игнорировать вопрос о том, кто является главным препятствием на пути к миру. То, что сейчас делает Россия, просто пытается выиграть время. Это попытка представить себя надежным партнером, который заботится о том, чтобы накормить мир, но на самом деле преследует свои военные цели в Украине. Если Турция пытается представить соглашение о зерне как путь к соглашению, мне кажется это иллюзией, потому что вполне возможно, что эти два фактора и эти два политических ориентира сосуществуют в стратегических расчетах России.

Марина Воротнюк — научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI), ведущего британского аналитического центра в области обороны и безопасности. специализируется на вопросах безопасности в Черноморском регионе; внешняя политика России, Украины и Турции; и российско-украинский конфликт.

Интервью на русском языке вел Роман Гончаренко.